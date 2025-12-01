El exdirector de la ANDIS presentó un informe pericial que determina edición, manipulación e incluso uso de inteligencia artificial en las grabaciones.
Fentanilo adulterado: en el laboratorio Ramallo sabían de la contaminación y siguieron produciendo
Una testigo declaró que se ocultaban resultados microbiológicos y se aceleraban procesos para no frenar las ventas, pese a las 173 muertes bajo investigación.Judiciales01/12/2025
La causa por el fentanilo contaminado, en la que se investigan 173 muertes, tiene nuevos avances ante la declaración de una testigo que confirmó que en el Laboratorio Ramallo sabían de la existencia de contaminación bacteriológica, pero continuaban fabricando para no detener las ventas.
Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, días atrás se supo, a través de la testimonial de una testigo, que en el laboratorio Ramallo, perteneciente al empresario Ariel García Furfaro, sabían de la cadena de negligencia y falsificación de resultados para no cesar con las ventas.
La testigo expuso frente al juez Ernesto Kreplak que durante el último tiempo se aceleraron los procesos y que todo era “ordenado desde arriba”, haciendo referencia a los accionistas.
Otro punto expuesto en la declaración es que, cuando inspectores de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) iban a realizar procedimientos en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, días antes desaparecían los “cuadernos donde se anotaban los resultados microbiológicos positivos”.
A principios de noviembre se dio a conocer un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determinó que el opioide contaminado fue el factor determinante en 38 muertes.
Conforme al escrito al que accedió NA, a fines de octubre se realizó una actualización del primer informe dado a conocer por una junta médica sobre las muertes en la causa por el fentanilo adulterado y en esta ocasión se analizaron 20 casos más, lo que determinó un nuevo resultado alarmante.
De acuerdo a lo que se señala en el informe, en 38 de las 40 muestras analizadas se comprobó que la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de los pacientes”. Acerca de los dos casos restantes, se indicó que no se permitió establecer un vínculo directo.
Asimismo, se informó que, tras una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, se lograron recuperar más de 82 mil ampollas del fentanilo alterado.
