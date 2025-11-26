Se confirmaron los días y los horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

La Liga Profesional oficializó los días en que se disputarán los cuartos de final del campeonato: un duelo el sábado, otro el domingo y dos el lunes próximo

Deportes26/11/2025

720

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura, más allá de que resta disputarse un duelo entre Lanús y Tigre, que se completará este miércoles a las 21:30. 

Central Córdoba - Estudiantes se disputará el sábado a las 21.30 y Boca - Argentinos Juniors será el único cotejo del domingo a partir de las 18.30. Mientras que Barracas Central - Gimnasia será el lunes 17hs y Racing con el ‘Grana’ o el ‘Matador’ completarán esa misma jornada, pero desde las 21.30 

Cuartos de final del Torneo Clausura
Sábado 29/11 - 21.30hs - Central Cordoba - Estudiantes
Domingo 30/11 - 18.30hs - Boca - Argentinos Jrs.
Lunes 1/12 - 17.00hs - Barracas Central - Gimnasia LP
Lunes 1/12 - 21.30hs - Racing - Lanus o Tigre 

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-11-26 at 10.40.53 AM

Salta recibe a Huracán de Las Heras este miércoles en el Estadio Delmi

Deportes26/11/2025

El equipo salteño de Los Infernales volverá a presentarse en su fortaleza este miércoles, desde las 22 cuando reciba al conjunto mendocino de Huracán por una nueva fecha de La Liga Argentina, Conferencia Norte. Otra linda oportunidad no solo para apoyar el representante norteño en la segunda división del básquet nacional sino también para no perderse un espectáculo de primer nivel en la provincia.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail