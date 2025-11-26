El equipo salteño de Los Infernales volverá a presentarse en su fortaleza este miércoles, desde las 22 cuando reciba al conjunto mendocino de Huracán por una nueva fecha de La Liga Argentina, Conferencia Norte. Otra linda oportunidad no solo para apoyar el representante norteño en la segunda división del básquet nacional sino también para no perderse un espectáculo de primer nivel en la provincia.
Se confirmaron los días y los horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura
La Liga Profesional oficializó los días en que se disputarán los cuartos de final del campeonato: un duelo el sábado, otro el domingo y dos el lunes próximoDeportes26/11/2025
Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura, más allá de que resta disputarse un duelo entre Lanús y Tigre, que se completará este miércoles a las 21:30.
Central Córdoba - Estudiantes se disputará el sábado a las 21.30 y Boca - Argentinos Juniors será el único cotejo del domingo a partir de las 18.30. Mientras que Barracas Central - Gimnasia será el lunes 17hs y Racing con el ‘Grana’ o el ‘Matador’ completarán esa misma jornada, pero desde las 21.30
Cuartos de final del Torneo Clausura
Sábado 29/11 - 21.30hs - Central Cordoba - Estudiantes
Domingo 30/11 - 18.30hs - Boca - Argentinos Jrs.
Lunes 1/12 - 17.00hs - Barracas Central - Gimnasia LP
Lunes 1/12 - 21.30hs - Racing - Lanus o Tigre
Cerca de $18 millones para que se juegue el clásico salteño entre Juventud y Central
El presidente de Juventud Antoniana confirmó que el amistoso del 7 de diciembre se disputará aunque el operativo policial rondaría los $18 millones. Los clubes esperan recaudar para cerrar el año.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
El flamante presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, anunció una drástica medida para el mercado de pases de 2026, buscando renovar la plantilla tras un año de "fracasos".
La Selección Argentina integra el Bombo 1 junto a 11 potencias y se confirmó una novedad en el formato que la beneficia: por su posición en el ranking.
CONMEBOL evalúa posibles estadios para albergar la final de la Copa Libertadores 2026 a partido único, y entre las opciones principales aparece La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.