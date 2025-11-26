Se confirmaron los días y los horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura, más allá de que resta disputarse un duelo entre Lanús y Tigre, que se completará este miércoles a las 21:30.

Central Córdoba - Estudiantes se disputará el sábado a las 21.30 y Boca - Argentinos Juniors será el único cotejo del domingo a partir de las 18.30. Mientras que Barracas Central - Gimnasia será el lunes 17hs y Racing con el ‘Grana’ o el ‘Matador’ completarán esa misma jornada, pero desde las 21.30

Cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29/11 - 21.30hs - Central Cordoba - Estudiantes

Domingo 30/11 - 18.30hs - Boca - Argentinos Jrs.

Lunes 1/12 - 17.00hs - Barracas Central - Gimnasia LP

Lunes 1/12 - 21.30hs - Racing - Lanus o Tigre