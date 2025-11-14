“Sin trabajo no hay futuro”: Gustavo Vera advirtió sobre la crisis social

La elección tendrá lugar en Parque Sur a las 17 y contará con 30 candidatas de Capital e interior provincial.
El exlegislador adelantó algunas reflexiones de su libro “La amistad no se negocia” que se presenta este viernes en Salta. Así también advirtió que la falta de empleo registrado alimenta la exclusión y el trabajo precario.Sociedad14/11/2025Agustina Tolaba
En Derechos del Mundo del trabajo, el ex director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de personas; y exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vera, adelantó algunas de las visiones de su libro “La amistad no se negocia", obra que será presentada este viernes en Salta, donde reflexiona sobre las enseñanzas del papa Francisco y la visión social del pontífice respecto al trabajo, la dignidad humana y los riesgos de una economía que excluye.
Vera recordó que Francisco “combatió siempre lo que llamaba la cultura del descarte”, un sistema donde “el desarrollo tecnológico en pocas manos agrava la exclusión, la falta de trabajo registrado y, en consecuencia, el avance del trabajo forzado, esclavo o precario”. Según explicó, la defensa del trabajo como pilar de la dignidad humana ha sido un punto permanente en la agenda del Papa.
“El Papa cree que la dignidad humana se edifica en torno al trabajo. Eso está en la doctrina social de la Iglesia y en la vida misma de Jesucristo”, señaló.
En este marco, planteó que el campo nacional debe hacer una autocrítica: “A veces, en nombre de la economía social, mucha gente humilde sintió una afrenta a su dignidad. Todo el mundo quiere tener trabajo, nadie quiere que lo lleven a patadas al paraíso”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó su reciente visita a Jujuy y las obras de la organización Tupac Amaru: “Más allá de las persecuciones y poderes oscuros, hubo otros problemas que no se pueden soslayar”.
Para Vera, parte del peronismo olvidó principios fundamentales: “El peronismo siente la dignidad y la espiritualidad del hombre, su sentido de trascendencia y progreso individual. Algunos de los nuestros se engolfaron con un esquema de subsidios y planes”.
En ese sentido, advirtió que hace años se abandonó “un proyecto sólido de reindustrialización, sustitución de importaciones, control del comercio exterior y del tipo de cambio”.
Y concluyó: “Si no avanzamos en esa dirección, el país va hacia un futuro cada vez más degradante”.
