Subas en el valor de la carne: “La exportación superó el mercado interno”

Ante los aumentos de la carne vacuna en todo el país, el empresario cárnico, Dardo Romano, en diálogo con Aries, analizó la situación del mercado y advirtió que las exportaciones generan un impacto directo en los precios locales.

“Lo que está pasando con la carne es que se está exportando. Están por salir los números de la última exportación y es probable que este último mes sea récord”, explicó.

Según el empresario, el mercado interno ha sufrido una caída sostenida de “entre 15% y 20% en el último año”, lo que había mantenido los precios relativamente controlados. Sin embargo, el incremento de la exportación ha superado el consumo interno.

“No tengo registro que la carne que se exporta sea más cara que el novillito que se consume en Argentina” dijo y agregó “es un problema para nosotros los comercializadores y para los consumidores, pero para el ganadero es una buena noticia, porque el precio subió y la exportación está marcando la pauta”.

Romano destacó que la carne se está convirtiendo en un commodity, cotizado en todo el mundo, y explicó que la carne argentina mantiene un valor ligeramente superior al de Brasil y otros países exportadores. Y señaló que Estados Unidos está aumentando las importaciones de carne argentina, con vistas a cuadruplicar la cantidad.

“Me imagino que ya estaríamos llegando a lo que están dispuestos a comprarnos nuestros clientes en el exterior, así que no creo que tenga mucho más margen de suba la carne”, concluyó.