Inflación: En octubre el limón aumentó un 60% y el tomate bajó 9%

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: limón, cebolla, banana, manzana deliciosa, zapallo anco, aceite de girasol, asado, pan de mesa, nalga y yogurt.

Economía12/11/2025

La inflación de alimentos alcanzó 2.3% en octubre y acumuló un alza de 28,6% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también fue de 2,3% el mes pasado, de acuerdo con lo que informó este miércoles el INDEC.

el-indec-difundio-el-indice-de-precios-mayoristas-foto-adobestock-VPHKCN3FT5BI3IAB5BUVIYXDSQLa inflación de octubre fue de 2,3% y acumula 24,8% en lo que va del año

En los primeros diez meses del 2025, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 24,7%, lo que representó 0,1 puntos porcentuales por debajo del nivel general de la inflación acumulada en ese período (24,8%).

En octubre respecto del mes previo, la región de Cuyo, con una suba del 2,6% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólica, seguida por GBA, con el 2,4%; Pampeana, Noreste y Noroeste, con el 2,2% cada una, y Patagonia, con 1,5%.

Los 10 alimentos que más subieron de precio en octubre, respecto de junio son los siguientes:

  • Limón: 60,8%.
  • Cebolla: 22,4%.
  • Banana: 13,3%.
  • Manzana deliciosa: 11,1%.
  • Zapallo anco: 7,5%.
  • Aceite de girasol: 6,7%.
  • Asado: 5,2%.
  • Pan de mesa: 4,7%.
  • Nalga: 4,1%.
  • Yogur firme: 4%.

Los alimentos que bajaron de precio en octubre

  • Queso sardo: -0,2%.
  • Sal fina: -0,6%.
  • Pollo entero: -1,1%.
  • Salchichón: -1,1%.
  • Manteca: -1,4%.
  • Arroz blanco simple: -2,5%.
  • Tomate redondo: -9,4%.

