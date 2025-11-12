El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se aceleró contra septiembre. En los últimos 12 meses sumó 31,3%. Los rubros que más subieron.
Inflación: En octubre el limón aumentó un 60% y el tomate bajó 9%
De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: limón, cebolla, banana, manzana deliciosa, zapallo anco, aceite de girasol, asado, pan de mesa, nalga y yogurt.Economía12/11/2025
La inflación de alimentos alcanzó 2.3% en octubre y acumuló un alza de 28,6% en los últimos 12 meses. El dato mensual se ubicó en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también fue de 2,3% el mes pasado, de acuerdo con lo que informó este miércoles el INDEC.
En los primeros diez meses del 2025, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 24,7%, lo que representó 0,1 puntos porcentuales por debajo del nivel general de la inflación acumulada en ese período (24,8%).
En octubre respecto del mes previo, la región de Cuyo, con una suba del 2,6% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólica, seguida por GBA, con el 2,4%; Pampeana, Noreste y Noroeste, con el 2,2% cada una, y Patagonia, con 1,5%.
Los 10 alimentos que más subieron de precio en octubre, respecto de junio son los siguientes:
- Limón: 60,8%.
- Cebolla: 22,4%.
- Banana: 13,3%.
- Manzana deliciosa: 11,1%.
- Zapallo anco: 7,5%.
- Aceite de girasol: 6,7%.
- Asado: 5,2%.
- Pan de mesa: 4,7%.
- Nalga: 4,1%.
- Yogur firme: 4%.
Los alimentos que bajaron de precio en octubre
- Queso sardo: -0,2%.
- Sal fina: -0,6%.
- Pollo entero: -1,1%.
- Salchichón: -1,1%.
- Manteca: -1,4%.
- Arroz blanco simple: -2,5%.
- Tomate redondo: -9,4%.
