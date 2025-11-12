El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
"No falta mucho", dijo el vicepresidente del BCRA sobre el fin del cepo
El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, anunció que "no falta mucho" para empezar a levantar las restricciones cambiarias. El funcionario defendió las políticas de Javier Milei, afirmó que la economía vive un "momento de entusiasmo".Economía12/11/2025
El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, afirmó que “no falta mucho” para comenzar a levantar las restricciones cambiarias, que principalmente se aplican para las empresas. Durante su participación en el Argentina Fintech Forum, el funcionario delineó un diagnóstico optimista sobre la coyuntura económica y defendió las políticas del Gobierno de Javier Milei. El gobierno, cuando abrió los controles a la compra de dólares minoristas, empezó a tener serios problemas en el frente externo y terminó recurriendo al salvataje del FMI.
Werning sostuvo que, desde la mirada del Banco Central, “la economía está viviendo un momento de entusiasmo” y que las señales de estabilización permiten pensar en una nueva etapa. “La prioridad es poner al sector privado al frente del crecimiento y a los reguladores al servicio de ese objetivo”, enfatizó. En ese marco, señaló que el levantamiento del cepo “será el próximo paso lógico” una vez que se consolide la baja de la inflación y la recomposición de reservas.
El funcionario destacó que las restricciones cambiarias “fueron un instrumento de emergencia”, pero aclaró que su mantenimiento indefinido “distorsiona los incentivos y limita el desarrollo del crédito y la inversión”. Si bien evitó dar fechas precisas, aseguró que el Banco Central “ya trabaja en el diseño de una transición que devuelva normalidad al mercado de cambios”.
Werning también hizo referencia al contexto político que acompaña las reformas. “La gente votó por la continuidad de estos cambios y eligió a un presidente con coraje para impulsar transformaciones profundas”, señaló. A su entender, la sociedad “empieza a comprender que se trata de apuestas de largo plazo”. “Tenemos mucho trabajo por delante, pero hoy el entusiasmo supera el fatalismo. Es otra manera de pensar la Argentina que tenemos”, resumió.
El funcionario reivindicó la visión del Gobierno sobre la reducción del peso estatal y la ampliación del espacio para la iniciativa privada. “El sector privado debe ser el protagonista del crecimiento”, insistió, y añadió que los reguladores deben “acompañar, no obstaculizar”.
Durante su exposición, Werning dedicó un tramo al análisis del crédito y de la situación del sistema financiero. Recordó que el país “viene de un régimen de alta inflación” que desincentivó el ahorro y la inversión, lo que derivó en “décadas de estancamiento”.
En ese contexto, remarcó que la reconstrucción del sistema financiero es “clave” para canalizar el ahorro hacia la producción. “El crédito es fundamental. Todas las regulaciones que estamos impulsando buscan que haya más crédito y más barato para el sector privado, y que al mismo tiempo se fomente el ahorro interno”, explicó. Según su análisis, una economía sólida debe “dejar de depender del financiamiento externo y fortalecer sus propias fuentes de capital”.
Werning señaló que el último año fue “de transición” por la incertidumbre electoral, pero destacó que, pese a ese contexto, “el crédito se duplicó”. Valoró también las medidas orientadas a “dotar al dólar de mayor capacidad de transacción y promover la competencia de monedas”.
El vicepresidente del BCRA dedicó un reconocimiento especial al sector fintech, al que consideró “motor de innovación y dinamismo productivo”. “Si el Estado no absorbe todos los recursos ni reprime financieramente, el crecimiento será enorme”, sostuvo. A su juicio, el desafío para las empresas tecnológicas es “dejar atrás la lógica de los arbitrajes y los mecanismos de supervivencia” para enfocarse en brindar servicios y detectar necesidades del mercado.
Werning advirtió sobre la necesidad de modernizar el marco regulatorio y adecuarlo a las transformaciones globales. Mencionó que Europa ya avanza con monedas digitales emitidas por bancos centrales, mientras crecen las finanzas descentralizadas. “El Presidente promueve la descentralización”, y aseguró que eso abre oportunidades para la Argentina si el país logra adaptarse.
Con información de Página 12
Para qué utilizó la Argentina los dólares del swap de monedas con EEUU que ya fue activadoEconomía12/11/2025
Una operatoria entre el Banco Central y el Tesoro estadounidense permitió afrontar pagos al FMI y reforzar las reservas, pero elevó la distancia respecto del objetivo acordado con el organismo internacional.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.
Caputo abrirá la Conferencia Industrial con un llamado a invertir y promesas de estabilidadEconomía12/11/2025
El ministro de Economía será el primer orador del encuentro de la UIA. Buscará alentar a los empresarios a acelerar inversiones y asegurar que no habrá sobresaltos macroeconómicos.
El dólar bajó a $1.413 y se aleja del techo, mientras el Gobierno en un trabajo casi quirúrgico retoma compras para reforzar reservas sin presionar el tipo de cambio.
Scott Bessent aseguró que el Banco Central ya utilizó una parte del acuerdo por US$ 20.000 millones firmado en octubre. “Ya obtuvimos una ganancia”, afirmó el funcionario norteamericano.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.