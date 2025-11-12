"No falta mucho", dijo el vicepresidente del BCRA sobre el fin del cepo

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, afirmó que “no falta mucho” para comenzar a levantar las restricciones cambiarias, que principalmente se aplican para las empresas. Durante su participación en el Argentina Fintech Forum, el funcionario delineó un diagnóstico optimista sobre la coyuntura económica y defendió las políticas del Gobierno de Javier Milei. El gobierno, cuando abrió los controles a la compra de dólares minoristas, empezó a tener serios problemas en el frente externo y terminó recurriendo al salvataje del FMI.

Werning sostuvo que, desde la mirada del Banco Central, “la economía está viviendo un momento de entusiasmo” y que las señales de estabilización permiten pensar en una nueva etapa. “La prioridad es poner al sector privado al frente del crecimiento y a los reguladores al servicio de ese objetivo”, enfatizó. En ese marco, señaló que el levantamiento del cepo “será el próximo paso lógico” una vez que se consolide la baja de la inflación y la recomposición de reservas.

El funcionario destacó que las restricciones cambiarias “fueron un instrumento de emergencia”, pero aclaró que su mantenimiento indefinido “distorsiona los incentivos y limita el desarrollo del crédito y la inversión”. Si bien evitó dar fechas precisas, aseguró que el Banco Central “ya trabaja en el diseño de una transición que devuelva normalidad al mercado de cambios”.

Werning también hizo referencia al contexto político que acompaña las reformas. “La gente votó por la continuidad de estos cambios y eligió a un presidente con coraje para impulsar transformaciones profundas”, señaló. A su entender, la sociedad “empieza a comprender que se trata de apuestas de largo plazo”. “Tenemos mucho trabajo por delante, pero hoy el entusiasmo supera el fatalismo. Es otra manera de pensar la Argentina que tenemos”, resumió.

El funcionario reivindicó la visión del Gobierno sobre la reducción del peso estatal y la ampliación del espacio para la iniciativa privada. “El sector privado debe ser el protagonista del crecimiento”, insistió, y añadió que los reguladores deben “acompañar, no obstaculizar”.

Durante su exposición, Werning dedicó un tramo al análisis del crédito y de la situación del sistema financiero. Recordó que el país “viene de un régimen de alta inflación” que desincentivó el ahorro y la inversión, lo que derivó en “décadas de estancamiento”.

En ese contexto, remarcó que la reconstrucción del sistema financiero es “clave” para canalizar el ahorro hacia la producción. “El crédito es fundamental. Todas las regulaciones que estamos impulsando buscan que haya más crédito y más barato para el sector privado, y que al mismo tiempo se fomente el ahorro interno”, explicó. Según su análisis, una economía sólida debe “dejar de depender del financiamiento externo y fortalecer sus propias fuentes de capital”.

Werning señaló que el último año fue “de transición” por la incertidumbre electoral, pero destacó que, pese a ese contexto, “el crédito se duplicó”. Valoró también las medidas orientadas a “dotar al dólar de mayor capacidad de transacción y promover la competencia de monedas”.

El vicepresidente del BCRA dedicó un reconocimiento especial al sector fintech, al que consideró “motor de innovación y dinamismo productivo”. “Si el Estado no absorbe todos los recursos ni reprime financieramente, el crecimiento será enorme”, sostuvo. A su juicio, el desafío para las empresas tecnológicas es “dejar atrás la lógica de los arbitrajes y los mecanismos de supervivencia” para enfocarse en brindar servicios y detectar necesidades del mercado.

Werning advirtió sobre la necesidad de modernizar el marco regulatorio y adecuarlo a las transformaciones globales. Mencionó que Europa ya avanza con monedas digitales emitidas por bancos centrales, mientras crecen las finanzas descentralizadas. “El Presidente promueve la descentralización”, y aseguró que eso abre oportunidades para la Argentina si el país logra adaptarse.

Con información de Página 12