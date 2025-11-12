Los peritajes preliminares descartaron una falla humana en el accidente del tren Sarmiento. El juez Ercolini ordenó revisar las grabaciones y la actividad de los señaleros.
Jury contra Makintach: el productor de “Justicia Divina” dijo que grabó con “autorización tácita” de la jueza
José María Arnal Ponti contó que realizaron tomas durante el juicio y que invirtió $7 millones en dos días de rodaje. “La idea era hacer un tráiler para buscar financiamiento”, señaló.Sociedad12/11/2025
José María Arnal Ponti, productor de "Justicia Divina" fue el primero en declarar en la audiencia de este miércoles en el jury contra la jueza Makintach.
"Hubo más de un guión, porque es algo dinámico que va tomando forma de a poco, como todos los proyectos audiovisuales. El primero fue en febrero, después hubo otro más completo que salió en marzo. De todas maneras estaba en estado preliminar", detalló.
En el mismo sentido, precisó: "Era una serie de seis capítulos. En estos proyectos pasan por un montón de estadíos y este estaba en un estado preliminar. Me pareció interesante desde lo audiovisual. Teníamos acceso a la jueza".
Tras ello, contó que invirtió $7 millones por dos días de grabación: "Cuando fuimos el domingo a grabar a tribunales, y después fuimos al juicio con una cámara. Hicimos tomas muy pequeñas, cortas, del primer día del juicio". También aclaró que no iba a financiar todo el proyecto: "La idea de hacer un tráiler era justamente para contar con eso y salir a buscar fondos", explicó.
Asimismo, resaltó que para buscar fondos se muestra el proyecto a contactos conocidos, que el material no se filtra y que las imágenes que se conocieron fueron después de los allanamientos.
Arnal Ponti aseguró que no tenía contacto directo con la jueza, pero aclaró que el día del juicio fue su custodia la que los hizo pasar a la sala. "Teníamos una cámara profesional. Estaba a la vista. No hubo ningún impedimento".
"Teníamos una autorización tácita, porque la jueza nos dejó entrar", aseguró.
Con información de TN
Horror en Buenos Aires: mataron a golpes a una turista brasileña en la Av. CorrientesSociedad12/11/2025
La mujer, de 69 años, cayó al suelo tras ser atacada por un desconocido y murió a causa de un golpe en la cabeza. El agresor tenía un extenso prontuario y múltiples fugas de hospitales psiquiátricos.
Con un look elegante y moderno, la icónica diseñadora volvió a ser tema de conversación mundial. Reveló que su juventud se debe a la pasión por su trabajo y a una vida activa.
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena declaró ante el jurado y rompió en llantoSociedad12/11/2025
El líder piquetero aseguró ser inocente y atribuyó las acusaciones en su contra a motivaciones políticas. “Me acusan de algo que no cometí”, afirmó durante su testimonio en el juicio.
La historiadora Laura Colivadino repasó la vida del escritor y militante, quien transformó la crítica al pensamiento colonial en un proyecto de nación soberana.
Las hijas de Diego Maradona testifican en la causa que investiga a la magistrada por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte del exfutbolista.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.