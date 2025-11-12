Jury contra Makintach: el productor de “Justicia Divina” dijo que grabó con “autorización tácita” de la jueza

José María Arnal Ponti, productor de "Justicia Divina" fue el primero en declarar en la audiencia de este miércoles en el jury contra la jueza Makintach.

"Hubo más de un guión, porque es algo dinámico que va tomando forma de a poco, como todos los proyectos audiovisuales. El primero fue en febrero, después hubo otro más completo que salió en marzo. De todas maneras estaba en estado preliminar", detalló.

En el mismo sentido, precisó: "Era una serie de seis capítulos. En estos proyectos pasan por un montón de estadíos y este estaba en un estado preliminar. Me pareció interesante desde lo audiovisual. Teníamos acceso a la jueza".

Tras ello, contó que invirtió $7 millones por dos días de grabación: "Cuando fuimos el domingo a grabar a tribunales, y después fuimos al juicio con una cámara. Hicimos tomas muy pequeñas, cortas, del primer día del juicio". También aclaró que no iba a financiar todo el proyecto: "La idea de hacer un tráiler era justamente para contar con eso y salir a buscar fondos", explicó.

Asimismo, resaltó que para buscar fondos se muestra el proyecto a contactos conocidos, que el material no se filtra y que las imágenes que se conocieron fueron después de los allanamientos.

Arnal Ponti aseguró que no tenía contacto directo con la jueza, pero aclaró que el día del juicio fue su custodia la que los hizo pasar a la sala. "Teníamos una cámara profesional. Estaba a la vista. No hubo ningún impedimento".

"Teníamos una autorización tácita, porque la jueza nos dejó entrar", aseguró.

Con información de TN