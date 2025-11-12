Horror en Buenos Aires: mataron a golpes a una turista brasileña en la Av. Corrientes

Los peritajes preliminares descartaron una falla humana en el accidente del tren Sarmiento. El juez Ercolini ordenó revisar las grabaciones y la actividad de los señaleros.
Una turista brasileña murió el jueves tras sufrir una brutal agresión en la avenida Corrientes al 3200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a horas del mediodía.
Según información policial a TN, “un sujeto sin motivo aparente golpeó a la víctima, quien cayó al piso”. El impacto le generó un golpe en la zona del cráneo y aunque fue trasladada por personal del SAME a un hospital, no sobrevivió.
La víctima fue identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, y visitaba a su hija, Carolina Bizinoto, una estudiante de medicina de la Universidad de la Buenos Aires.
La mujer, que era una exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO), había llegado a la Argentina en julio para acompañar a la joven en este país.
Fuentes policiales, además, informaron que el atacante —que fue encontrado horas después del ataque en Junín y Córdoba— es un hombre de 30 años, con 20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.
Entre su prontuario, se cuentan robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. También tuvo varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por alteraciones psiquiátricas. En todos los casos se fugó, informó la Policía.
Ahora, quedó detenido acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Caputo y fue trasladado al hospital Borda.
El ataque que terminó en tragedia
Según la reconstrucción de la familia de la víctima, el miércoles 5 de noviembre, la jubilada salió a buscar el dinero para pagar el alquiler de la casa de su hija. Fue en ese momento, cuando el hombre la atacó. Maria Vilma cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico.
“La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g-1.
Quién era Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco
Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente de Goiânia, Maria Vilma dedicó más de 20 años al servicio público. Se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez y compañerismo. “Era muy compañera del equipo, siempre dispuesta a ayudar, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, quien compartió trabajo con ella.
Ahora, la familia de la mujer busca repatriar sus restos para sepultarlos en Brasil. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, dijo Lima. Aún falta que se realice la autopsia de la mujer, que debería hacerse este miércoles, según el diario Metrópoles.
Por su parte, la hija de Vilma usó sus redes sociales para lanzar un pedido al respecto: “Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”, escribió en una historia de Instagram. “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”, escribió en otra.
Con información de TN
