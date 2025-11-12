Los peritajes preliminares descartaron una falla humana en el accidente del tren Sarmiento. El juez Ercolini ordenó revisar las grabaciones y la actividad de los señaleros.
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena declaró ante el jurado y rompió en llanto
El líder piquetero aseguró ser inocente y atribuyó las acusaciones en su contra a motivaciones políticas. “Me acusan de algo que no cometí”, afirmó durante su testimonio en el juicio.Sociedad12/11/2025
En una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Stryzowski, declara Emerenciano Sena, quien lloró ante el jurado.
“Me acusan de algo que no cometí”, afirmó el líder piquetero y creador del barrio que llevaba su nombre antes de ser detenido.
Sena es el primero de los acusados que declara en el juicio por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, en Resistencia, Chaco.
En su declaración, Sena reivindicó su trabajo en distintas organizaciones sociales y buscó vincular las acusaciones en su contra a motivacones políticas. “Algunos me quieren condenar porque corté la calle, era el mecanismo para hacernos oír, si me quieren condenar por eso que lo hagan. No cometí ningún delito, hice mi rutina”, insistió.
“Creo que me condenan porque construí el barrio porque otro delito no cometí y ese es mi logro”, afirmó.
Sobre el crimen de su nuera, afirmó que “Lo que sucedió es aberrante pero yo no hice nada”.
Con información de TN
