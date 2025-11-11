Tras el rechazo gremial y las críticas por la falta de consulta, Diputados decidió postergar el tratamiento de la iniciativa que limitaba los traslados docentes. Cartuccia anticipó una reunión con los gremios para avanzar en una "reforma integral" del Estatuto.
Junto a vecinos, trabajan en un plan integral de prevención ante posibles anegamientos
De cara a la época estival, el director General de Emergencias municipal, David Leal, informó que se fortalecen las tareas de prevención y se actualiza el mapa de riesgo para minimizar el impacto de posibles inundaciones.Salta11/11/2025
La Subsecretaría de Protección Ciudadana realiza tareas de prevención y capacitación comunitaria ante la llegada de la temporada estival, con el objetivo de minimizar el impacto de las lluvias y posibles inundaciones.
“Estamos trabajando en barrios donde hemos tenido, el año pasado, mayores conflictos, a los fines de que la gente aporte datos y vamos a ver en qué se tiene que mejorar”, expresó el director General de Emergencias, David Leal, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
El funcionario detalló que se confeccionó un mapa de riesgo sobre el que se trabaja la prevención “Tenemos identificado lo que es la zona sur, asentamiento San Justo, San Javier, barrio Sanidad II, la zona de Santa Ana, barrio San Carlos, El Bosque, y también trabajamos la zona norte y sudeste”, detalló.
Leal también destacó el trabajo de limpieza de canales y brindó recomendaciones a los vecinos sobre qué hacer en caso de inundaciones.
“La primera medida es cortar la energía eléctrica y alejarse lo más lo que más pueda de lugares como, por ejemplo, árboles, postes, incluso algunos carteles de grandes dimensiones porque hay tormentas con viento. Y a los vecinos, tener limpio los desagües, limpiar los las canaletas y que evite tirar basura en los canales porque después lamentamos anegamiento de las viviendas”, cerró.
Comenzará a las 10.30 y la hipótesis será un sismo de gran escala con principio de incendio en el sector gastronómico. Habrá cortes de tránsito en las esquinas del predio
Presupuesto 2026: la Municipalidad de Salta destinará más de $100 mil millones a obras públicas
El secretario de Hacienda, Facundo Furió, presentó en el Concejo Deliberante el Presupuesto Municipal 2026, que prevé gastos e inversiones por $286.630 millones, con una fuerte apuesta a obras viales, espacios verdes e iluminación.
Presupuesto de la Ciudad 2026: El 40% de los autos pagará menos patente y se eliminarán más de 35 mil tasas municipales
El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta anunció que el Presupuesto 2026 incluye una simplificación tributaria, reducción del impuesto automotor y bajas en derechos de construcción y cementerio.
El móvil del Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de todo grupo y factor frente al colegio Ernesto Miguel Aráoz, de 9 a 15. También se informará sobre la donación de médula ósea.
SITEPSA exige transparencia salarial y cambio en la base de cálculo en las paritarias
Victoria Cervera, afirmó que el gremio busca una discusión de fondo en la mesa paritaria con el Gobierno provincial y advirtió sobre la necesidad de modificar la base de cálculo, además de poner fin a los pagos en negro.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Este martes 11 de noviembre se abre el Portal 11/11, una fecha considerada en la espiritualidad y numerología como uno de los días de mayor energía del año.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.