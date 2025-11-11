Junto a vecinos, trabajan en un plan integral de prevención ante posibles anegamientos

La Subsecretaría de Protección Ciudadana realiza tareas de prevención y capacitación comunitaria ante la llegada de la temporada estival, con el objetivo de minimizar el impacto de las lluvias y posibles inundaciones.

“Estamos trabajando en barrios donde hemos tenido, el año pasado, mayores conflictos, a los fines de que la gente aporte datos y vamos a ver en qué se tiene que mejorar”, expresó el director General de Emergencias, David Leal, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

El funcionario detalló que se confeccionó un mapa de riesgo sobre el que se trabaja la prevención “Tenemos identificado lo que es la zona sur, asentamiento San Justo, San Javier, barrio Sanidad II, la zona de Santa Ana, barrio San Carlos, El Bosque, y también trabajamos la zona norte y sudeste”, detalló.

Leal también destacó el trabajo de limpieza de canales y brindó recomendaciones a los vecinos sobre qué hacer en caso de inundaciones.

“La primera medida es cortar la energía eléctrica y alejarse lo más lo que más pueda de lugares como, por ejemplo, árboles, postes, incluso algunos carteles de grandes dimensiones porque hay tormentas con viento. Y a los vecinos, tener limpio los desagües, limpiar los las canaletas y que evite tirar basura en los canales porque después lamentamos anegamiento de las viviendas”, cerró.