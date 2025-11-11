Presupuesto Nacional 2026: Sáenz defendió el debate legislativo y llamó al diálogo

Durante una entrevista en LN+, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó la necesidad de fortalecer el diálogo institucional entre la Nación y las provincias, y resaltó la importancia de contar con interlocutores que “cumplan con lo acordado” en los encuentros con el Gobierno nacional.

“Planteé en la mesa con el presidente y con los gobernadores que era necesario tener interlocutores que puedan cumplir con lo acordado”, dijo al señalar que muchas de las decisiones pactadas “no se resolvían”.

Así mismo celebró que el presidente hable de diálogo y consenso. “Le faltaría aumentar la palabra federalismo”, manifestó.

Respecto al tratamiento del Presupuesto nacional, Sáenz sostuvo que “haber pasado dos años sin presupuesto no está bueno”, y remarcó que se trata de una herramienta fundamental. “Es una forma de tener previsibilidad en cómo vamos a ir llevando el año, con qué vamos a contar y con qué no”, señaló.

En esa línea, resaltó el rol del Congreso, defendió el debate político y las modificaciones legislativas como parte del funcionamiento democrático.

“Está bueno que se entiendan los roles de cada una de las instituciones. El Congreso recibe el presupuesto, recibe los anteproyectos o proyectos de reforma y tiene que tener, lo que en toda república corresponde, la posibilidad de cambiar, de mejorar, sin afectar el espíritu de cada una de las leyes, pero para eso está el Congreso”, expresó.

Sin embargo, cuestionó a los sectores que “a todo le dicen que no” y llamó a superar los intereses partidarios. “No está bueno que haya máquinas de impedir. Es importante que una vez por todas dejemos de lado los intereses que van más allá de los intereses de la gente, del pueblo”, concluyó.