Hamás entregará restos de oficial israelí Hadar Goldin
Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, anunciaron la entrega inminente de los restos del oficial israelí Hadar Goldin, cautivo en la Franja de Gaza desde 2014.El Mundo09/11/2025
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregarán este domingo a las 14.00 (hora local) el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retiene desde 2014 y es el único cautivo restante en la Franja de Gaza que no fue capturado el 7 de octubre de 2023.
En un comunicado enviado a través de sus canales, Al Qasam indicó que el cuerpo fue encontrado este sábado en un túnel en el campamento Yebna en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Su identidad no se confirmará hasta que sea analizado por el instituto forense israelí, lo que ocurrirá una vez que Hamás entregue el cuerpo a la Cruz Roja y esta al Ejército israelí, que lo sacará de Gaza.
Tras conocerse la posibilidad de que el cuerpo de Goldin hubiera sido recuperado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, acudió anoche a casa de su familia, confirmó el Ejército israelí.
Acceso a Rahah
Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones, denunció en varias ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego que las fuerzas armadas israelíes no le habían permitido acceder a Rafah, donde creían que estaba el cadáver del soldado. En Rafah hay además más de un centenar de milicianos de Hamás, atrapados desde que Israel tomó control de la ciudad.
El 1 de agosto de 2014, Hadar Goldin murió en una emboscada junto a otros dos soldados y su cuerpo fue llevado a un túnel en Gaza. Incluyendo el de Goldin, cinco cuerpos de rehenes siguen en Gaza.
El país exige una cláusula de salvaguarda agrícola y el cumplimiento de normas sanitarias y medioambientales europeas, a pesar de que el presidente Emmanuel Macron se mostró optimista sobre la posible firma.
El fenómeno, con vientos de 185 km/h, obligó a cancelar cerca de 300 vuelos y a cerrar oficinas en la isla de Luzón, una semana después de que el tifón Kalmaegi causara más de 200 muertes.
OpenAI pide inversión a Trump de un billón de dólares y alerta por competencia ChinaEl Mundo08/11/2025
OpenAI pide a la administración Trump una inversión de USD 1 billón en infraestructura IA para competir con China. Mencionan el proyecto Stargate, que tendrá desarrollo en Argentina.
El presidente Lula Da Silva envió ayuda humanitaria y un equipo interministerial a las ciudades afectadas por el temporal en Brasil. Anunció acciones coordinadas con Defensa Civil y Salud.
Murió el Nobel que descubrió el ADN y decía que "los negros son menos inteligentes que los blancos"El Mundo08/11/2025
En 1953 revolucionó la ciencia mundial al descubrir, junto al inglés Francis Crick, la estructura del ADN, pilar de la biología moderna. Lo llenaron de premios, pero sus frases racistas empañaron los logros de laboratorio.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Tornado destruye el 80% de Río Bonito do Iguaçu y provoca emergencia en 14 municipiosEl Mundo08/11/2025
Al menos cinco personas murieron y 430 resultaron heridas tras el paso de un devastador tornado en el estado de Paraná, al sur de Brasil.
Colapinto, confundido tras despiste en el GP de Brasil: "No entiendo por qué perdí el auto"Deportes08/11/2025
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró confundido y preocupado tras su abandono en la carrera Sprint, donde perdió el control de su monoplaza en la vuelta 6.
Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el SuperclásicoDeportes08/11/2025
Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera.