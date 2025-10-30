Pese a las advertencias de Aprevide, hinchas de la U de Chile llegaron a la Argentina y se mostraron en cercanías de la cancha de Lanús

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreVide) advirtió a la Universidad de Chile sobre la presencia de hinchas en Argentina, ya que no pueden asistir por suspensión, sin embargo, ya se vieron en el país en la antesala del encuentro frente a Lanús por la vuelta de la semifinal de Copa Sudamericana.

Si bien la presencia del público de la ‘U’ fue prohibida por el resto de la competencia por CONMEBOL tras los serios episodios de violencia registrados ante Independiente, APreViDe envió un comunicado en señal de advertencia para la parcialidad trasandina.

El organismo de seguridad a nivel nacional recalcó la inhabilitación de los hinchas azules en el estadio, a la vez que remarcó que se activarán los protocolos correspondientes en caso de detectarse seguidores de manera individual u organizada y se podría proceder a detenciones preventivas y/o actuaciones judiciales.