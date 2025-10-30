En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Pese a las advertencias de Aprevide, hinchas de la U de Chile llegaron a la Argentina y se mostraron en cercanías de la cancha de Lanús
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte dejó un mensaje para los simpatizantes visitantes al cual hicieron caso omiso. Se observaron varios incidentes con seguidores en Argentina tras los enfrentamientos con Independiente en Avellaneda.30/10/2025
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreVide) advirtió a la Universidad de Chile sobre la presencia de hinchas en Argentina, ya que no pueden asistir por suspensión, sin embargo, ya se vieron en el país en la antesala del encuentro frente a Lanús por la vuelta de la semifinal de Copa Sudamericana.
Si bien la presencia del público de la ‘U’ fue prohibida por el resto de la competencia por CONMEBOL tras los serios episodios de violencia registrados ante Independiente, APreViDe envió un comunicado en señal de advertencia para la parcialidad trasandina.
El organismo de seguridad a nivel nacional recalcó la inhabilitación de los hinchas azules en el estadio, a la vez que remarcó que se activarán los protocolos correspondientes en caso de detectarse seguidores de manera individual u organizada y se podría proceder a detenciones preventivas y/o actuaciones judiciales.
“La gente ya eligió, ahora quiere que se pongan a trabajar”, advirtió Villada
El ministro salteño llamó a dejar atrás el triunfalismo electoral y enfocarse en resolver los problemas urgentes de la población, como el empleo, los impuestos y las obras públicas.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.