Juventud Antoniana atraviesa sus últimos días de preparación de cara a la revancha frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los octavos de final del Reducido del Torneo Federal A. El encuentro definirá qué equipo sigue en carrera por el ascenso al Nacional y se jugará este domingo próximo.
Gustavo Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la semifinal de Libertadores
La 'Academia' recibe al Flamengo el próximo miércoles a las 21:30 horas, en un duelo donde el equipo argentino buscará revertir el 0-1 de la ida en Río de Janeiro.Deportes27/10/2025
El entrenador de Racing Gustavo Costas convocó a los hinchas a realizarle una despedida al plantel, en la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.
El DT pidió que la gente se reúna este lunes a las 19 horas, para darle apoyo al plantel actual, que “deja la vida por los colores”.
La “Academia” recibirá al Flamengo brasileño el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30, en una serie en la que el equipo de Avellaneda se encuentra perdiendo por 1-0 y deberá remontar para jugar la final de la Libertadores.
Con la mirada puesta en jugar la segunda final de Copa Libertadores de la historia del club, el entrenador de Racing Gustavo Costas pidió que el hincha acompañe al plantel antes de que los mismos comiencen la concentración.
La convocatoria es organizada para este lunes a las 19 horas, antes de que el plantel viaje a Pilar para realizar la concentración, y fue promocionada por Costas, quien afirmó que si están “todos juntos” pueden “lograr el sueño que buscamos tantos años”.
El TC 2000 se acerca a SaltaDeportes27/10/2025
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre. Las entradas ya están disponibles online.
La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL confirmó las designaciones para los encuentros por la vuelta de las Semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2025. Racing recibirá a los brasileños del Flamengo en Avellaneday debera revertir la serie que pierde 1 a 0.
Gimnasia y Tiro atraviesa una semana de entrenamientos intensa y concentrada, con la mente puesta en la revancha ante Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Tras brillar con un doblete en la victoria ante Nashville, Lionel Messi confirmó la extensión de su contrato con Inter Miami hasta 2028.
La siguiente parada para el piloto argentino será el GP de Brasil, a celebrarse el domingo 9 de noviembre en el icónico circuito de Interlagos, de Sao Paulo.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.