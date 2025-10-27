Gustavo Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la semifinal de Libertadores

El entrenador de Racing Gustavo Costas convocó a los hinchas a realizarle una despedida al plantel, en la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

El DT pidió que la gente se reúna este lunes a las 19 horas, para darle apoyo al plantel actual, que “deja la vida por los colores”.

La “Academia” recibirá al Flamengo brasileño el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30, en una serie en la que el equipo de Avellaneda se encuentra perdiendo por 1-0 y deberá remontar para jugar la final de la Libertadores.

Con la mirada puesta en jugar la segunda final de Copa Libertadores de la historia del club, el entrenador de Racing Gustavo Costas pidió que el hincha acompañe al plantel antes de que los mismos comiencen la concentración.

La convocatoria es organizada para este lunes a las 19 horas, antes de que el plantel viaje a Pilar para realizar la concentración, y fue promocionada por Costas, quien afirmó que si están “todos juntos” pueden “lograr el sueño que buscamos tantos años”.