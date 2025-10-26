Autoridades de mesa: cuándo y cómo se puede justificar la ausencia en los comicios

El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 14. El colectivo, en el que viajaban 50 pasajeros, impactó con un auto y cayó desde varios metros de altura.
Quienes no puedan presentarse este domingo deben acreditar su imposibilidad ante la Justicia Electoral dentro del plazo establecido por el Código Electoral Nacional.Argentina26/10/2025
Para las elecciones 2025 que se desarrollan este domingo, el Código Electoral Nacional (CEN) especifica cómo deben actuar las autoridades de mesa que deberán responder durante los comicios. Este domingo debuta el sistema de Boleta Única de Papel, mientras se puede consultar el padrón electoral para saber dónde voto.
De acuerdo a lo que establece el CEN, ser autoridad de mesa es un deber cívico que se extiende durante toda la jornada y cuya inasistencia injustificada puede derivar en sanciones y multas.
Sin embargo, también remarca que existen motivos que habilitan a excusarse. El Artículo 75 del CEN establece que “la excusación de quienes resultaren designados se formulará dentro de los tres días de notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificadas”.
Este domingo 26 de octubre, los argentinos regresarán a las urnas para renovar las bancas den Congreso, tanto en Diputados como en Senadores. Para las elecciones legislativas, se implementará un nuevo mecanismo, el de Boleta Única de Papel (BUP), que se usará por primera vez en todo el país, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.
A diferencia de las votaciones tradicionales con un único cuarto oscuro por mesa, ahora cada mesa podrá tener más de una cabina de votación a la que el votante deberá acercarse para sufragar. Allí recibirá al boleta firmada por la autoridad de mesa, se le entregará una lapicera negra con la que marcará en un cuadrado blanco la categoría y la lista que elige.
En respuesta a esta denuncia, el candidato a diputado Jorge Taiana (Fuerza Patria) invitó a los corresponsales a realizar su cobertura desde el búnker de su fuerza política en La Plata.
El 26 de octubre, 20 provincias elegirán representantes para el Congreso. Buenos Aires encabeza con 35 bancas en juego, seguida por Córdoba y Mendoza.
La Justicia Electoral confirmó qué documentos serán aceptados para votar este domingo. El DNI digital y el pasaporte no tendrán validez en las elecciones 2025.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.