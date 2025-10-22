Lucas Bernardi reemplaza al "Ogro" Fabbiani como DT interino de Newell's

Luego de la caída 3-1 de Newell’s ante Argentinos en la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el Ogro Fabbiani dejó su cargo como entrenador del equipo rosarino. Este martes, el club rosarino oficializó la salida del DT y señaló a su reemplazante.

La Lepra despidió a Fabbiani en sus redes sociales e informó que Lucas Bernardi será el nuevo entrenador de forma interina. Este será el segundo ciclo como entrenador, luego del realizado entre 2015 y 2016, además de haber sido director deportivo del club en 2021.

Los malos resultados terminaron con el paso del Ogro por la Lepra. Si bien él había dicho en La Paternal que no se iba a ir, al final fue Astore quien tomó la determinación de cortar con el ciclo del DT, que en este Clausura marcha puesto 14 con apenas 11 puntos, solo por encima de Aldosivi.

Fabbiani inició su ciclo en Newell's en febrero de este año tras un paso por Riestra que había dejado sensaciones más positivas que negativas.

Durante sus primeros meses alternó buenas y malas en Newell's, ganándole a Boca en Rosario por 2-0 en lo que fue quizás su mejor triunfo al frente del equipo.

En el Apertura se quedó afuera de los Playoff muy cerca de los 8 mejores. Hizo 19 puntos en 16 partidos y quedó a dos de Estudiantes, que clasificó con 21.

Para el segundo semestre, los malos resultados continuaron para el entrenador. Perdió el clásico ante Central sobre la hora con un golazo de Di María de tiro libre y también fue eliminado de Copa Argentina con Belgrano.

El último mes para Fabbiani fue trágico: perdió 3-0 ante Belgrano, Boca lo aplastó con un 5-0 en La Bombonera y también cayó en La Paternal, lo que fue su último partido al frente de Newell's.

En total, Fabbiani dirigió a Newell's en 26 partidos. Logró 9 triunfos, 9 empates y sumó 8 derrotas.

Con información de ESPN