Desde las 16 (hora Argentina), el 'Merengue' recibirá en el Santiago Bernabeú al conjunto italiano con la idea de acercarse al PSG, líder de la etapa regular con puntaje perfecto.
Lucas Bernardi reemplaza al "Ogro" Fabbiani como DT interino de Newell's
El Club Atlético Newell’s Old Boys confirmó la salida de Cristian "Ogro" Fabbiani como entrenador, luego de la derrota 3-1 ante Argentinos Juniors y una serie de malos resultados.Deportes22/10/2025
Luego de la caída 3-1 de Newell’s ante Argentinos en la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el Ogro Fabbiani dejó su cargo como entrenador del equipo rosarino. Este martes, el club rosarino oficializó la salida del DT y señaló a su reemplazante.
La Lepra despidió a Fabbiani en sus redes sociales e informó que Lucas Bernardi será el nuevo entrenador de forma interina. Este será el segundo ciclo como entrenador, luego del realizado entre 2015 y 2016, además de haber sido director deportivo del club en 2021.
Los malos resultados terminaron con el paso del Ogro por la Lepra. Si bien él había dicho en La Paternal que no se iba a ir, al final fue Astore quien tomó la determinación de cortar con el ciclo del DT, que en este Clausura marcha puesto 14 con apenas 11 puntos, solo por encima de Aldosivi.
Fabbiani inició su ciclo en Newell's en febrero de este año tras un paso por Riestra que había dejado sensaciones más positivas que negativas.
Durante sus primeros meses alternó buenas y malas en Newell's, ganándole a Boca en Rosario por 2-0 en lo que fue quizás su mejor triunfo al frente del equipo.
En el Apertura se quedó afuera de los Playoff muy cerca de los 8 mejores. Hizo 19 puntos en 16 partidos y quedó a dos de Estudiantes, que clasificó con 21.
Para el segundo semestre, los malos resultados continuaron para el entrenador. Perdió el clásico ante Central sobre la hora con un golazo de Di María de tiro libre y también fue eliminado de Copa Argentina con Belgrano.
El último mes para Fabbiani fue trágico: perdió 3-0 ante Belgrano, Boca lo aplastó con un 5-0 en La Bombonera y también cayó en La Paternal, lo que fue su último partido al frente de Newell's.
En total, Fabbiani dirigió a Newell's en 26 partidos. Logró 9 triunfos, 9 empates y sumó 8 derrotas.
Con información de ESPN
Duelo de gigantes en el Maracaná: Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa LibertadoresDeportes22/10/2025
La Academia visitará este miércoles al poderoso equipo brasileño. Desde las 21:30, buscará dar el primer golpe en una serie que promete emociones y alta tensión.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró la cancelación oficial del partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos). El sindicato acusó a la patronal de "continuas contradicciones".
Los Warriors de Curry vencieron a Lakers de Doncic en el inicio de la temporada de la NBADeportes22/10/2025
En Los Ángeles, los Golden State Warriors de Stephen Curry se impusieron 119-109 a los Lakers de Luka Doncic, que jugaron sin el lesionado LeBron James.
"No es mala suerte, son errores": La bronca de Simeone tras la goleada del ArsenalDeportes22/10/2025
El Cholo habló tras la caída de Atlético de Madrid por Champions League y se lamentó por la serie de desaciertos que llevaron a la abultada derrota en Londres.
Dudu empató para Mineiro cerca del final y amargó la ventaja de Independiente del ValleDeportes22/10/2025
Final agónico en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana. Independiente del Valle no pudo mantener su ventaja y empató 1 a 1 como local ante Atlético Mineiro de Brasil.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.