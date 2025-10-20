Sáenz a días de las elecciones: “No se vota presidente” y pidió priorizar a los salteños

A seis días de las elecciones provinciales, el gobernador Gustavo Sáenz compartió en sus redes sociales un mensaje titulado “No te dejes engañar”, acompañado por un video en el que llamó a “defender Salta” y subrayó que “el 26 de octubre no se vota presidente”.

En el material audiovisual, el mandatario destacó la necesidad de consolidar la autonomía provincial. “Es el momento de plantarse por esas obras y pelearla para que crezcamos de una vez”, expresó, y remarcó que el desarrollo de la provincia debía garantizar “trabajo y dignidad para los hijos de los salteños”.

Sáenz recordó las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional por obras demoradas. “Fui a visibilizar la mentira. Nos prometieron obras y pasó más de un año sin que empezaran. A partir de que mostramos la realidad, comenzaron los trabajos”, afirmó.

El gobernador enumeró avances en infraestructura, como los tramos de la ruta 51 y la ruta 16, además de plantas depuradoras. “Yo voy a seguir peleando por Salta, porque no soy delegado de ningún gobierno nacional, sino delegado de todos los salteños”, señaló.

El mensaje concluyó con una arenga a la identidad provincial. “Los quiero mucho, viva Salta, primero los salteños”, cerró Sáenz en un tono de campaña marcado por el reclamo de obras y la defensa del federalismo.