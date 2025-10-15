Piden prisión preventiva para un acusado de homicidio en el penal de Villa Las Rosas

Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 37 años como autor del delito de homicidio simple.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva.
El hecho sucedió el pasado lunes en horas de la mañana, cuando un interno de 28 años, del pabellón A2 de la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta, resultó herido en la zona del cuello con un arma blanca tras una gresca, y falleció luego por shock hipovolémico.
El fiscal González señaló que el sospechoso fue individualizado tras el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad y que se encuentran en curso todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El hecho ocurrió en febrero de 2023, cuando una mujer de 27 años, fue encontrada sin vida en el patio interno de un edificio céntrico de esa ciudad.
Castiella solicitó apoyo técnico y pericial a Nación en la causa Vicente CordeyroJudiciales14/10/2025
El Procurador General de Salta solicitó la intervención de peritos federales especializados en criminalística, incendios e informática para avanzar en la investigación por la muerte del excomisario.
La medida fue dictaminada por la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
