Piden prisión preventiva para un acusado de homicidio en el penal de Villa Las Rosas

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 37 años como autor del delito de homicidio simple.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó su prisión preventiva.

El hecho sucedió el pasado lunes en horas de la mañana, cuando un interno de 28 años, del pabellón A2 de la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta, resultó herido en la zona del cuello con un arma blanca tras una gresca, y falleció luego por shock hipovolémico.

El fiscal González señaló que el sospechoso fue individualizado tras el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad y que se encuentran en curso todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.