Operativo federal detiene a 20 personas por promocionar apuestas ilegales en redes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brinda hoy una conferencia de prensa sobre un operativo realizado contra una organización dedicada a la promoción de apuestas ilegales.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el anuncio se llevará a cabo este miércoles desde las 13:30 en el Edificio Centinela del barrio porteño de Retiro.

De acuerdo a la información de fuentes oficiales, más de 20 personas fueron detenidas por publicitar los juegos de azar en las redes sociales.

Además, se realizará la entrega de más de 180 vehículos para las fuerzas federales, como por ejemplo furgones, ambulancias y camionetas 4×2 y 4×4.