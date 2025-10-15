IPS: Afiliados podrán pedir reintegros por fallas en el sistema de validación

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó este miércoles 15 de octubre que su Sistema de Validación se encuentra momentáneamente fuera de servicio debido a inconvenientes técnicos. La entidad solicitó la comprensión de los afiliados, prestadores y del público general ante las posibles demoras que esta situación pueda generar.

Desde el organismo señalaron que se desarrollan tareas para restablecer el funcionamiento del sistema y garantizar la normal atención en la brevedad posible. “Pedimos la colaboración y paciencia de los usuarios y prestadores hasta resolver el inconveniente”, expresaron a través de un comunicado oficial.

El IPS aclaró que los afiliados que paguen en efectivo las consultas médicas o prácticas durante el período de inactividad podrán tramitar el reintegro correspondiente. Para ello deberán presentar la factura o ticket oficial y, si corresponde, los resultados de los estudios realizados.

Las solicitudes de reintegro se reciben en la Mesa de Entradas del IPS, ubicada en calle España 782 de la ciudad de Salta, de lunes a viernes de 8 a 13, o en las delegaciones del interior provincial.





