Escándalo LLA: Militante golpeó a una mujer en acto de Santilli

Un violento episodio empañó una actividad de campaña de Diego Santilli en Quilmes: Juan Carlos Gil, abogado y referente de La Libertad Avanza, golpeó a una mujer que participaba de una protesta pacífica contra el Gobierno. El ataque, registrado en video, muestra al militante cruzando la calle y propinándole una cachetada mientras la insultaba.



El hecho ocurrió mientras Santilli realizaba una recorrida por el centro de Quilmes. Un grupo de vecinos se había congregado frente al acto para manifestarse en contra de la gestión nacional, cuando Gil cruzó la calle y comenzó a increparlos con gritos e insultos.



En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se escucha al agresor amenazar e insultar a los manifestantes: “Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba, hija de puta”. Luego continuó: “La concha de tu madre, zurdo, ándate a Venezuela, pelotudo, hijo de puta”.

Fuentes locales confirmaron que Juan Carlos Gil tiene vínculos directos con la estructura de La Libertad Avanza en Quilmes y fue uno de los colaboradores más cercanos de Osvaldo Daniel Rolón, quien encabezó la lista del espacio libertario en las últimas elecciones primarias.

Antes de su acercamiento al partido de Javier Milei, Gil tuvo militancia en otras fuerzas políticas y fue referente del armado local de la agrupación Unir, conducida por el exdiputado Alberto Asseff.

El hecho generó un amplio repudio en redes sociales y entre sectores políticos, mientras se aguarda una intervención judicial o partidaria para definir posibles sanciones al agresor.

Diego Santilli visitó Quilmes y pidió “esperanza” a los militantes de La Libertad Avanza

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Diego Santilli, encabezó este lunes en Quilmes su primera actividad de campaña tras ser confirmado por la Cámara Nacional Electoral al frente de la lista. Se reunió con vecinos, militantes y trabajadores de deliverys, pidió “esperanza” a los suyos y reafirmó su meta de “descontar y ganar”.

La recorrida comenzó en el café Blondis, donde Santilli dialogó con dirigentes locales y simpatizantes. “Sé que muchos están apáticos o enojados, pero quiero pedirles que tengan esperanza”, expresó durante su discurso.

En diálogo con la prensa, señaló que en los días restantes de campaña buscará “recorrer, charlar con los vecinos y contar nuestras propuestas”. También minimizó los incidentes menores ocurridos durante la jornada y se refirió al tema de las boletas: “Yo voy a competir, le digo a la gente: casillero uno, lista violeta”.

El dirigente libertario completó su agenda con una visita al local partidario, una reunión con trabajadores de deliverys y un encuentro con comerciantes de la zona, en el marco de su intento por fortalecer la estructura provincial del espacio antes de las elecciones del 26 de octubre.

Con información de Ámbito