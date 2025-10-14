Escándalo LLA: Militante golpeó a una mujer en acto de Santilli

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó a la gestión libertaria y aseguró que "si Milei logra la mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes".
Un violento episodio empañó una actividad de campaña de Diego Santilli en Quilmes: Juan Carlos Gil, abogado y referente de La Libertad Avanza, golpeó a una mujer que participaba de una protesta pacífica contra el Gobierno. El ataque, registrado en video, muestra al militante cruzando la calle y propinándole una cachetada mientras la insultaba.
El hecho ocurrió mientras Santilli realizaba una recorrida por el centro de Quilmes. Un grupo de vecinos se había congregado frente al acto para manifestarse en contra de la gestión nacional, cuando Gil cruzó la calle y comenzó a increparlos con gritos e insultos.
En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se escucha al agresor amenazar e insultar a los manifestantes: “Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba, hija de puta”. Luego continuó: “La concha de tu madre, zurdo, ándate a Venezuela, pelotudo, hijo de puta”.
Fuentes locales confirmaron que Juan Carlos Gil tiene vínculos directos con la estructura de La Libertad Avanza en Quilmes y fue uno de los colaboradores más cercanos de Osvaldo Daniel Rolón, quien encabezó la lista del espacio libertario en las últimas elecciones primarias.
Antes de su acercamiento al partido de Javier Milei, Gil tuvo militancia en otras fuerzas políticas y fue referente del armado local de la agrupación Unir, conducida por el exdiputado Alberto Asseff.
El hecho generó un amplio repudio en redes sociales y entre sectores políticos, mientras se aguarda una intervención judicial o partidaria para definir posibles sanciones al agresor.
La recorrida comenzó en el café Blondis, donde Santilli dialogó con dirigentes locales y simpatizantes. “Sé que muchos están apáticos o enojados, pero quiero pedirles que tengan esperanza”, expresó durante su discurso.
En diálogo con la prensa, señaló que en los días restantes de campaña buscará “recorrer, charlar con los vecinos y contar nuestras propuestas”. También minimizó los incidentes menores ocurridos durante la jornada y se refirió al tema de las boletas: “Yo voy a competir, le digo a la gente: casillero uno, lista violeta”.
El dirigente libertario completó su agenda con una visita al local partidario, una reunión con trabajadores de deliverys y un encuentro con comerciantes de la zona, en el marco de su intento por fortalecer la estructura provincial del espacio antes de las elecciones del 26 de octubre.
Con información de Ámbito
Oficializan a Santilli como candidato principal de La Libertad Avanza en Buenos AiresPolítica14/10/2025
El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó la nómina en Buenos Aires, manteniendo a Karen Reichardt como segunda candidata y respetando la paridad de género.
Presentaron FOGASAL en Diputados para apalancar $12.000 millones en créditos MiPyMEsPolítica14/10/2025
El ministro Ricardo Villada presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que crea la Fiduciaria de Salta y el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL).
Mayoraz advirtió a Estrada: “Los fueros no son un amparo para evitar la Justicia”
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, advirtió que si no se lo desafuera a Emiliano Estrada, el proceso penal no puede avanzar y quedaría una “sensación de impunidad”.
El Presidente y su comitiva arribaron a EEUU en la madrugada de este martes tras un vuelo de poco más de 10 horas. El mandatario argentino será recibido por su par estadounidense en la Casa Blanca.
Mayoraz confirmó que este miércoles se tratará el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.