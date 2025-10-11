Más de 300 efectivos policiales participarán del operativo de seguridad diagramado para el partido de este sábado, entre Gimnasia y Tiro y el Club Atlético Temperley por el Torneo Primera Nacional 2025.
Scaloni analizó la victoria ante Venezuela y explicó la ausencia de Lionel Messi
Tras el triunfo por 1-0 de Argentina ante Venezuela en un amistoso preparatorio para el Mundial 2026, el DT Lionel Scaloni analizó el desempeño táctico del equipo y explicó la ausencia de Lionel Messi en la alineación.Deportes11/10/2025
En la noche de este viernes, la Selección Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en un amistoso internacional que sirvió como un preparativo para el Mundial 2026.
Sin Lionel Messi y a pesar de la falta de goles, el combinado argentino fue superior a la Vinotinto y mostró una gran actitud, con diferentes jugadores y tácticas inusuales.
En ese sentido, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa post partido, dejó su más sincero análisis sobre el mismo y habló sobre su decisión de dejar a Lionel Messi fuera del planteamiento táctico.
Su análisis sobre el encuentro
"El primer tiempo bastante bueno, tuvimos varias situaciones de gol y podíamos incluso hacer un gol más. Ya en el segundo tiempo, los primeros 20/25 minutos no fueron buenos, pero después cambiamos el sistema para estar más firmes y mejoramos un poco", arrancó el DT de Argentina sobre el partido que jugó su equipo.
Lionel Scaloni
Luego, agregó: "Se ganó, pero lo más importante era ver cómo estaba el equipo. Hay que ver como llegan los jugadores al tramo final del mundial, se nota la carga de partidos que tienen".
Más allá de que expresó que le "sirvió" tener estos cambios tácticos, Scaloni fue sinceró: "No estuvimos finos y, si lo hubiésemos estado, lo hubiéramos decidido antes el partido".
El por qué no jugó Lionel Messi
Una de las cuestiones que más generó curiosidad en la previa del cotejo ante Venezuela fue la no participación de Lionel Messi, quien vio el partido desde las gradas.
En ese sentido, el entrenador argentino fue claro y explicó el por qué el astro argentino no fue tomado en cuenta.
"Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián y creo que era una opción válida. Fue una decisión mía", reveló.
Luego, sobre la chance de poder disfrutarlo el martes que viene ante Puerto Rico, comentó: "Creo que va a estar el martes, veremos como pasan los acontecimientos".
Con información de 442
Batacazo: Djokovic cae ante Vacherot en Shanghái en una de las mayores sorpresas del tenisDeportes11/10/2025
El tenista monegasco Valentin Vacherot dio una de las mayores sorpresas en la historia del tenis al vencer a Novak Djokovic y avanzar a la final del Masters 1000 de Shanghái. Vacherot está a solo un partido de coronar un resultado inesperado y monumental.
Gimnasia y Tiro recibe a Temperley en un duelo clave por el Reducido de la Primera NacionalDeportes11/10/2025
Este sábado 11 de octubre, Gimnasia y Tiro enfrentará a Temperley en el estadio El Gigante del Norte, en un cruce decisivo correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. El partido está programado para las 20:30 horas
El Torneo Clausura de la Liga Profesional continúa este sábado con la duodécima fecha, a pesar del desarrollo de la Fecha FIFA de selecciones. La jornada promete emoción y fútbol de alto voltaje con varios encuentros clave.
El juvenil del Real Madrid sufrió una sobrecarga muscular y quedó afuera de la gira de Argentina en Estados Unidos.
Juventud Antoniana logró una remontada histórica y pasó a octavos
Con una actuación sólida y el aliento de su gente, Juventud Antoniana revirtió la serie ante Boca Unidos y se metió en los octavos de final del Torneo Federal A.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
El gigante detrás de ChatGPT será parte de la creación de un centro de datos pionero en la región. Lo definen como una decisión tecnológica, pero sobre todo geopolítica.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
