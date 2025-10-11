Scaloni analizó la victoria ante Venezuela y explicó la ausencia de Lionel Messi

En la noche de este viernes, la Selección Argentina derrotó 1-0 a Venezuela en un amistoso internacional que sirvió como un preparativo para el Mundial 2026.

Sin Lionel Messi y a pesar de la falta de goles, el combinado argentino fue superior a la Vinotinto y mostró una gran actitud, con diferentes jugadores y tácticas inusuales.

En ese sentido, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa post partido, dejó su más sincero análisis sobre el mismo y habló sobre su decisión de dejar a Lionel Messi fuera del planteamiento táctico.

Su análisis sobre el encuentro

"El primer tiempo bastante bueno, tuvimos varias situaciones de gol y podíamos incluso hacer un gol más. Ya en el segundo tiempo, los primeros 20/25 minutos no fueron buenos, pero después cambiamos el sistema para estar más firmes y mejoramos un poco", arrancó el DT de Argentina sobre el partido que jugó su equipo.

Lionel Scaloni

Luego, agregó: "Se ganó, pero lo más importante era ver cómo estaba el equipo. Hay que ver como llegan los jugadores al tramo final del mundial, se nota la carga de partidos que tienen".

Más allá de que expresó que le "sirvió" tener estos cambios tácticos, Scaloni fue sinceró: "No estuvimos finos y, si lo hubiésemos estado, lo hubiéramos decidido antes el partido".

El por qué no jugó Lionel Messi

Una de las cuestiones que más generó curiosidad en la previa del cotejo ante Venezuela fue la no participación de Lionel Messi, quien vio el partido desde las gradas.

En ese sentido, el entrenador argentino fue claro y explicó el por qué el astro argentino no fue tomado en cuenta.

"Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián y creo que era una opción válida. Fue una decisión mía", reveló.

Luego, sobre la chance de poder disfrutarlo el martes que viene ante Puerto Rico, comentó: "Creo que va a estar el martes, veremos como pasan los acontecimientos".

Con información de 442