Con Cavani y Paredes a la cabeza, los emotivos mensajes de despedida de los jugadores de Boca a Miguel Ángel Russo

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, utilizó las redes sociales, al igual que sus compañeros, para despedir con un sentido y emotivo mensaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años.

El uruguayo publicó una foto de Russo en su cuenta personal de Instagram, le agradeció por su valentía para ser el entrenador del “Xeneize" pese a su estado de salud. Cabe recordar que el experimentado técnico venía luchando desde hace tiempo contra una enfermedad.

"Gracias Miguel por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama "Valentía", comenzó Cavani su mensaje de despedida.

"Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.", cerró el uruguayo.

En esta misma línea, se sumó el campeón del mundo Leandro Paredes: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo".