Con Cavani y Paredes a la cabeza, los emotivos mensajes de despedida de los jugadores de Boca a Miguel Ángel Russo

Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, utilizó las redes sociales, al igual que sus compañeros, para despedir con un sentido y emotivo mensaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años.
El uruguayo publicó una foto de Russo en su cuenta personal de Instagram, le agradeció por su valentía para ser el entrenador del “Xeneize" pese a su estado de salud. Cabe recordar que el experimentado técnico venía luchando desde hace tiempo contra una enfermedad.
"Gracias Miguel por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama "Valentía", comenzó Cavani su mensaje de despedida.
"Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.", cerró el uruguayo.
En esta misma línea, se sumó el campeón del mundo Leandro Paredes: "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo".
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.