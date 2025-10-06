HPV y sexo oral: alertan sobre lesiones que pueden derivar en cáncer

La ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi alertó sobre la posibilidad de transmisión del virus del papiloma humano (HPV) a través del sexo oral sin protección, una práctica que, advirtió, puede derivar en lesiones precursoras de cáncer en la boca, la lengua, la faringe o la laringe.

En “De Esto sí se habla: Salud y Sexualidad”, por Aries, la especialista señaló que en muchos casos son los odontólogos quienes detectan las primeras señales del virus. “Hay lesiones blanquecinas, úlceras o llagas que pueden aparecer en la boca y que luego derivan en cáncer. El HPV puede invadir cualquier zona del cuerpo si no se tiene cuidado”, explicó.

Gelsi insistió en la importancia de mantener una vida sexual responsable y protegida, incluso durante las prácticas orales. “Existen preservativos saborizados, y si alguien elige tener ese tipo de contacto, debe hacerlo con protección. Cuidarse es una forma de quererse”, subrayó.

La profesional recordó que el HPV es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y que puede causar lesiones tanto en la cavidad bucal como en el cuello del útero, el ano o la garganta. “A veces se minimiza el riesgo pensando que ‘no va a pasar nada’, pero después aparecen los problemas. Hay que dejar de jugar a la ruleta rusa con el cuerpo”, enfatizó.

Finalmente, Gelsi remarcó que la prevención sigue siendo la mejor herramienta: vacunación, controles médicos regulares y uso de preservativos. “La responsabilidad en la sexualidad no pasa solo por evitar embarazos, sino por cuidar la salud integral”, concluyó.