Estudiantes se pelearon a cuchillazos en una escuela de Córdoba: uno terminó herido

Los directivos de la institución intervinieron y frenaron las agresiones.

Policiales04/10/2025

el-dramatico-episodio-ocurrio-durante-el-mediodia-de-este-viernes-en-una-institucion-ubicada-en-el-b

Un hecho de extrema violencia se vivió en una escuela de la ciudad de Córdoba, donde un grupo de estudiantes se enfrentó a cuchillazos. La pelea terminó con un adolescente herido que tuvo que ser trasladado a un centro de salud de la zona.

El dramático episodio ocurrió durante el mediodía de este viernes en una institución ubicada en el barrio Alto Alberdi. Los protagonistas de las agresiones fueron estudiantes de 3º y 4º año.

Los directivos de la escuela alertaron el hecho e intervinieron de inmediato para frenar la pelea. Al acercarse, vieron que los alumnos estaban haciendo “pasamanos” con un cuchillo.

20250929162632_espertEspert se quebró y le echó la culpa de todo a Grabois: "Estoy roto"

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, la Policía llegó al lugar alertada por el episodio violento y secuestró el arma blanca que habían utilizado durante el enfrentamiento.

También se hizo presente un servicio de emergencias para brindar asistencia a un estudiante lesionado. Según trascendió, el adolescente tuvo que ser traslado al Hospital Eva Perón por una dislocación de un hombro.

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa y encendió todas las alarmas por la escalada de violencia que se vivió entre los adolescentes. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido para determinar las responsabilidades del ataque.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-03 at 20.27.43

Candidatos al Senado participarán de "Salta Debate"

Política03/10/2025

La iniciativa fue impulsada por el Instituto de Educación Superior Belgrano, tendrá lugar el lunes 6 de octubre y se transmitirá en vivo. Siete confirmaron asistencia: Royón, Urtubey, Iglesias, Gil, Del Pla, Togniolini y Vila. Mientras que “por tema de agenda” no asistirían Orozco, ni Leavy.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail