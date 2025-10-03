La droga estaba lista para ser distribuida en la Región Metropolitana y fue hallada gracias al perro detector “Kobu”.
EE. UU. realizó ejercicios de fuego real en el Caribe
Barcos de guerra, aviones F-35 y marines participaron de maniobras que Estados Unidos asegura buscan combatir al narcotráfico y demostrar “preparación y letalidad”.El Mundo03/10/2025
El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó prácticas de fuego real en aguas del mar Caribe, donde barcos de guerra y efectivos del Cuerpo de Marines emplearon sistemas de artillería naval y defensa antiaérea.
En el video difundido por la cuenta oficial del Comando Sur en X, se observa el disparo coordinado de cañones navales, el lanzamiento de proyectiles desde cubiertas de embarcaciones, maniobras en formación y la detonación de municiones de alto calibre sobre el mar.
“No se equivoquen. Lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento. Este es un ejercicio en condiciones reales”, se escucha en la secuencia.
Según la declaración oficial, “las fuerzas de la Marina y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizaron entrenamientos, incluida una práctica de fuego real con sistemas de armas navales, en el mar Caribe".
“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en apoyo de la misión de Comando Sur, de operaciones dirigidas por el Departamento de Defensa y de prioridades establecidas por el presidente Donald Trumo”, se lee en el mensaje publicado en X.
El texto subraya que el objetivo es demostrar “preparación y letalidad”.
La operación se enmarca dentro de una presencia militar reforzada por parte de Estados Unidos en el Caribe para mantener control sobre rutas empleadas en el tráfico de estupefacientes y responder a amenazas identificadas por el gobierno de Trump.
En una notificación enviada al Congreso, la administración del presidente republicana detalló que estos despliegues buscan combatir a los carteles de drogas, clasificados como “grupos armados no estatales” y “organizaciones terroristas”, y argumentó que las acciones de estas organizaciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.
La carta al Congreso documentó al menos tres recientes operaciones militares con resultado de 14 fallecidos, todos identificados por fuerzas estadounidenses como presuntos miembros de redes de tráfico. Según la portavoz presidencial, Anna Kelly, “el presidente actuó en línea con el derecho de los conflictos armados para proteger el país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas”, y añadió: “él está cumpliendo su promesa de enfrentar a los carteles y eliminar estas amenazas de seguridad nacional”.
Los ejercicios incluyen la presencia de diez aviones F-35 en Puerto Rico, ocho buques de guerra y un submarino nuclear en la región, que representan la mayor movilización militar estadounidense en el Caribe en más de 30 años. Estas acciones fueron lanzadas mientras el propio Trump advertía que si aviones venezolanos volvían a acercarse a barcos de Estados Unidos, serían derribados. Las tensiones escalaron tras el sobrevuelo de dos aeronaves militares venezolanas cerca de una nave estadounidense.
Desde Caracas, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, denunció la presencia de cinco aviones de combate estadounidenses a 75 kilómetros de la costa venezolana.
Padrino calificó el vuelo como “provocación” y “amenaza contra nuestra seguridad nacional”. El régimen venezolano presentó además una nota oficial contra las maniobras, señalando una “flagrante violación del derecho internacional” y alertando sobre riesgos para la aviación civil.
El dictador Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de buscar provocar un cambio político en Venezuela por vías indirectas y de utilizar las operaciones antidrogas como argumento para justificar el despliegue militar.
El Caribe se mantiene bajo un clima de alta vigilancia, con los ejercicios y maniobras navales multiplicándose y con intercambios constantes de acusaciones entre ambos gobiernos por la seguridad y la legalidad de las operaciones en la zona.
Con información de Infobae
