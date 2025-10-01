Mercado en ascenso: la venta de autos 0 km subió 27,8% interanual en septiembre

En septiembre se patentaron 55.827 vehículos en los registros automotores de todo el país, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con estos números, el mercado automotor argentino experimentó un crecimiento interanual del 27,8 por ciento, ya que en septiembre de 2024 se patentaron 43.679 unidades.

Si la comparación es contra agosto, se observa una suba del 1,7 por ciento, ya que en ese mes se habían registrado 54.888 unidades.

De esta forma, en los nueve meses acumulados del año se patentaron 500.089 unidades. Esto es un 60 por ciento más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 311.577vehículos.

Qué dicen los concesionarios

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "Estamos cerrando un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional. Y vale destacar que en el medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos con un ritmo más que aceptable.

Es imposible que nuestra actividad no se vea afectada por todas estas situaciones por eso tuvimos jornadas de incertidumbre y otras de grandes movimientos, pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que, cuando a principio del año hacíamos las proyecciones, veíamos como difícil de alcanzar y sostener.

Septiembre crece con respecto a agosto, pero sobre todo mantiene un crecimiento interanual por encima del 27%, y continúa esta positiva tendencia de incremento interanual que nos acompaña desde enero.

Se percibe ahora un escenario de mayor estabilidad en la macro con lo cual esperamos seguir creciendo en las próximas semanas" completó Beato.

