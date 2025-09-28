Racing e Independiente se enfrentaron en una nueva edición del clásico de Avellaneda en el Cilindro.
Deportivo Riestra derrotó a River Plate en el Monumental
Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.Deportes28/09/2025
Deportivo Riestra venció 2-1 a River Plate en el estadio Monumental.
El “Malevo” selló un sólido triunfo y marcó un hito histórico: su primera victoria en el Monumental.
Marcó un golazo de arco a arco nunca antes visto: Joaquín Enrico hizo historia en el fútbol argentinoDeportes28/09/2025
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
A pesar de un gran primer tiempo, Argentina no pudo ante los Springboks, campeones del mundo, quienes se subieron a lo más alto de la tabla.
El Ciclón se quedó con los tres puntos en el Bajo Flores ante El Tomba y sueña con las Copas Internacionales en 2026.
Con dos golazos de "La Araña", los colchoneros se impusieron en el derbi de la capital española con un resultado histórico.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
La búsqueda de Mirta Herrera, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles en Joaquín V. González, terminó con un trágico desenlace.
Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La MatanzaJudiciales27/09/2025
Tras identificar al narcotraficante acusado de ser el actor intelectual del triple crimen, la Policía Bonaerense localizó el último búnker que utilizó Pequeño J en Isidro Casanova: secuestraron documentación y una pistola calibre 40.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.
La Justicia Federal de Tartagal imputó al ex diputado Luis Gerónimo Cisneros y cinco acusados por contrabando agravado y asociación ilícita vinculada al tráfico de granos.