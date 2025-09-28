Deportivo Riestra derrotó a River Plate en el Monumental

Con goles de Antony Alonso y Pedro David Ramírez, el conjunto visitante se subió a la punta del Grupo B y le sacó cuatro unidades al “Millonario”.

Deportes28/09/2025

360

Deportivo Riestra venció 2-1 a River Plate en el estadio Monumental.

El “Malevo” selló un sólido triunfo y marcó un hito histórico: su primera victoria en el Monumental.

Con información de Noticias Argentinas 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail