La estrella del PSG conquistó el galardón a mejor jugador del mundo, en la 69° edición en el Théâtre du Châtelet, de París. El Trofeo Kopa fue para Yamal, mientras que Luis Enrique recibió el premio al DT más destacado.
Miguel Ángel Russo fue dado de alta, evaluarán si podrá dirigir la práctica de Boca
El técnico de Boca permaneció en una clínica este lunes por controles, tras haber estado internado hace dos semanas. Finalmente, llegada la tardecita, recibió el aval de los médicos para que pueda regresar a su casa.Deportes22/09/2025
La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en Boca. El entrenador de 69 años fue hospitalizado este lunes por la mañana en la clínica Fleni para realizarse estudios programados, pero los médicos decidieron aplicarle suero al notar signos de debilidad, según pudo averiguar TyC Sports. Aunque la situación generó alarma, el DT ya fue dado de alta este mismo día.
Tras haber estado presente en el partido que este domingo por la noche el Xeneize empató ante Central Córdoba en la Bombonera por 2-2, el DT tuvo que realizarse controles. El plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.
A principios de septiembre, Russo había pasado una semana también en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.
El experimentado entrenador tuvo su primera práctica al mando del equipo. El domingo presenció el encuentro ante San Lorenzo en una tribuna del estadio.
El entrenador del "Xeneize" se encuentra en la clínica realizado chequeos médicos. El consejo es que permanezca internado. Por su parte, el plantel tiene el día libre luego del empate ante Central Córdoba.
Este domingo por la tarde, en la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional, el Cuervo superó 2-1 a Chacarita como local: Bianciotti empató rápido y Álvez selló el triunfo.
Descensos confirmados en la Primera Nacional: Talleres (RE) y CADU perdieron la categoríaDeportes22/09/2025
A falta de dos jornadas para que termine la primera fase y arranque el Reducido, se conocieron los primeros dos equipos que bajaron y, con seis puntos por jugarse, todavía faltan definirse otros dos cupos.
Russo tras el empate con Central Córdoba: "Faltó tranquilidad y manejar los tiempos"Deportes22/09/2025
El técnico del Xeneize habló en rueda de prensa luego del empate ante el Ferroviario y analizó el encuentro en el que desperdiciaron una clara ventaja de dos goles.
Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
IOSFA: filtran audios que revelan presuntos sobreprecios en la compra de medicamentosArgentina22/09/2025
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.