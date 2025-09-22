Miguel Ángel Russo fue dado de alta, evaluarán si podrá dirigir la práctica de Boca

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación en Boca. El entrenador de 69 años fue hospitalizado este lunes por la mañana en la clínica Fleni para realizarse estudios programados, pero los médicos decidieron aplicarle suero al notar signos de debilidad, según pudo averiguar TyC Sports. Aunque la situación generó alarma, el DT ya fue dado de alta este mismo día.

Tras haber estado presente en el partido que este domingo por la noche el Xeneize empató ante Central Córdoba en la Bombonera por 2-2, el DT tuvo que realizarse controles. El plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

A principios de septiembre, Russo había pasado una semana también en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.