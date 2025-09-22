Preocupación en Boca: Miguel Russo, hospitalizado nuevamente por un cuadro de deshidratación

El entrenador del "Xeneize" se encuentra en la clínica realizado chequeos médicos. El consejo es que permanezca internado. Por su parte, el plantel tiene el día libre luego del empate ante Central Córdoba.

Deportes22/09/2025

G1dWfgnWAAAtRv8?format=jpg&name=small

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue hospitalizado este lunes para realizarse estudios, que ya estaban programados, y su salud vuelve a generar preocupación, ya que los profesionales le aconsejaron una nueva internación.

En estos momentos, el experimentado técnico se encuentra en observación y, recibió la aplicación de suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad. Sin embargo, el protagonista aguarda por ser dado de alta hoy mismo.

Russo, que estuvo presente en el encuentro que su equipo igualó 2-2 ante Central Córdoba, tuvo que asistir al recinto de salud, en el cual estuvo internado hace dos semanas, para realizarse controles.

Esto no generó inconvenientes en la planificación de trabajo, ya que el plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás.

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-21 at 11.08.55

Una deuda más, una ilusión menos

Mario Peña (h)
Opinión21/09/2025

Mientras el gobierno dilapida reservas para sostener el dólar y negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, los beneficios se concentrarán en unos pocos y el costo lo pagaremos todos los argentinos.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail