Preocupación en Boca: Miguel Russo, hospitalizado nuevamente por un cuadro de deshidratación

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue hospitalizado este lunes para realizarse estudios, que ya estaban programados, y su salud vuelve a generar preocupación, ya que los profesionales le aconsejaron una nueva internación.

En estos momentos, el experimentado técnico se encuentra en observación y, recibió la aplicación de suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad. Sin embargo, el protagonista aguarda por ser dado de alta hoy mismo.

Russo, que estuvo presente en el encuentro que su equipo igualó 2-2 ante Central Córdoba, tuvo que asistir al recinto de salud, en el cual estuvo internado hace dos semanas, para realizarse controles.

Esto no generó inconvenientes en la planificación de trabajo, ya que el plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás.