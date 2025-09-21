El Atlético de Madrid empató por 1 a 1 y el delantero falló un penal.
Independiente rescató un empate ante San Lorenzo
El Rojo empató 1-1 ante el Ciclón por la novena fecha del campeonato loca. Previo al clásico ante Racing, los de Avellaneda no consiguieron ninguna victoria.Deportes21/09/2025
Independiente y San Lorenzo igualaron este domingo por 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato local previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (desde las15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros al mando del equipo tras la renuncia de Julio Vaccari.
En la mima línea, los Diablos Rojos continúan últimos en el Grupo B del certamen con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a copas internacionales por tabla anual de la siguiente temporada.
Por su parte, el elenco de Boedo, en medio de la crisis institucional que atraviesa, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final de la Primera División del fútbol argentino.
En tanto, los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz de Mendoza el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.
En un primer tiempo donde la fricción fue protagonista y ninguno de los equipos lograba imponer su juego, los visitantes lograron abrir el marcador de la mano del juvenil Facundo Gulli, quien definipo sutilmente ante la salida del arquero Rodrigo Rey.
El tanto del cuadro azulgrana desató el enojo de los hinchas de Independiente presentes en el estadio, quienes comenzaron a insultar y silbar a los jugadores, mientras reclamaban por una mayor actitud por parte de sus futbolistas.
No obstante, los ingresos en el complemento le dieron al Rojo mas intensidad a la hora de atacar. Sin embargo, el gol del empate para los locales vino por medio de una desafortunada acción en la Nicolás Tripichio cabeceó un centro desde la derecha de Santiago Montiel hacia su propio arco y engañó al guardameta paraguayo Orlando Gill.
A partir de allí, los ataques de los elencos no tuvieron la claridad necesaria para generar peligro. Lo de Boedo estuvieron más cerca de convertir el segundo de la mano de Alexis Cuello, a los 35 minutos, pero Rey le ganó el duelo al delantero y mantuvo el resultado.
Síntesis de Independiente – San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Torneo Clausura.
Fecha 9.
Independiente 1 – 1 San Lorenzo.
Estadio: Libertadores de América.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Lucas Novelli.
Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Federico Vera; Ivan Marcone, Pablo Galdames; Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Avalos. DT: Carlos Matheu.
San Lorenzo: Orlando Gill; Elias Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Fabricio López; Ignacio Perruzzi, Nicolas Tripichio, Facundo Gulli; Matías Reali, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damian Ayude.
Gol en el primer tiempo: 37m Facundo Gulli (S).
Gol en el segundo tiempo: 23m Nicolás Tripicio e.c (I)
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Luciano Cabral por Matías Abaldo (I); al inicio Franco Paredes por Sebastián Valdez (I); 18m Felipe Loyola por Pablo Galdames (I); 20m Juan Cruz Rattalino por Facundo Gulli (S); 20m Agustin Ladstatter por Matías Reali (S); 25m Rodrigo Fernández por Federico Vera (I); 37m Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (S); 37m Ezequiel Herrera por Nicolas Tripichio (S); 39m Ignacio Pussetto por Gabriel Avalos (I).
Con información de Noticias Argentinas
