Tras la censura de Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias

Sarampión: Bolivia, Argentina y Paraguay encabezan la lista de contagios en SudaméricaEl Mundo20/09/2025
Canadá, México y Estados Unidos, en Norteamérica, concentran el 96 % de la carga regional de sarampión este año.
Luego de la suspensión indefinida del programa nocturno del presentador, debido a sus dichos por el asesinato de Charlie Kirk, el Presidente estadounidense aseguró que las cadenas de TV son “un brazo del Partido Demócrata”.El Mundo20/09/2025
Tras la decisión de ABC de suspender indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel y la defensa de Stephen Colbert, quien lo catalogó como “censura flagrante”, el presidente Donald Trump apuntó contra las cadenas de TV y deslizó que les debería retirar las licencias a algunas de ellas que lo critican.
El conductor Kimmel había opinado sobre el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en Utah y consideró que todo había sido cometido por un seguidor del Partido Republicado, específicamente del presidente. Luego de eso, Colbert lo defendió al aire y aseguró que no debe suceder ese tipo de crítica de parte del presidente a un colega.
Ante esto, Trump sugirió ante diversos periodistas que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería quitar licencias: “Aseguró que las cadenas estaban 97% en su contra y que, aun así, ganó las elecciones en 2024. Me dan solo mala publicidad y prensa. Es decir, están obteniendo una licencia. Yo pensaría que tal vez su licencia debería serles retirada, dependerá de Brendan Carr”, indicó.
También sumó que las cadenas de televisión se dedican únicamente a atacarlo. Trump afirmó que operan con una licencia que no deberían usar para eso y consideró que son todos “un brazo del Partido Demócrata”.
Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump
James Christian Kimmel, conocido como Jimmy Kimmel, es una de las personalidades más importantes de los programas de entrevistas en Estados Unidos, que fue censurado por criticar la política del presidente Donald Trump. Su programa era uno de los más vistos y estaba al aire desde hacía 20 años.
El programa Jimmy Kimmel Live! estaba en vivo desde 2003 y fue maestro de ceremonia de los Oscar en cuatro ocasiones.
Criado en el seno de una familia de inmigrantes italianos de Ischia, sus abuelos maternos emigraron desde Italia a EE.UU. en 1883 por un terremoto en la isla, marcando una nueva historia para la familia.
Inspirado por las voces de la radio, Kimmel comenzó a los 16 años a hacer practicas en emisoras locales, donde se caracterizaba por tener un humor irreverente. Fue precisamente ese talento el que lo llevó a desarrollar una carrera radial y luego televisiva.
Despues de ganar un Emmy por Win Ben Stein's Mone' y volverse un nombre conocido con The Man Show, ABC le ofreció un espacio nocturno en 2003 para que hiciera el conocido Jimmy Kimmel Live!
Kimmel se caracterizó por realizar entrevistas a personajes famosos y por un humor satírico. Algunos lo han descrito como un "cabrón de la televisión", apodo que a él no le molesta.
Con información de C5N
