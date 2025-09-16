ARCA avanzó con la simplificación normativa del régimen informativo.
Nación privatizará la empresa que opera las tres centrales nucleares de Argentina
Se trata de la empresa pública a cargo de las tres centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. "El proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque" dijo Adorni.Argentina16/09/2025
Tras la presentación del Presupuesto 2026, el Gobierno confirmó este martes que privatizará mediante un decreto Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa pública a cargo de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Fue una de las firmas estatales que quedaron dentro de la lista de privatizables de la ley Bases aprobada en 2024, y se estimó que podría alcanzar una valuación total de entre u$s560 millones y u$s1.000 millones.
En conjunto, las tres centrales tienen una potencia instalada de 1.763 MW y generan cerca del 7% de la energía eléctrica consumida en el país. Se trata de una de las pocas empresas estatales con superávit. En el primer trimestre de este año, tuvo un resultado financiero positivo de 17.234 millones.
"Se va a firmar el decreto que da a inicio al proceso de privatización parcial de Nucleo Eléctrica Argentina S.A., empresa que fue incluída dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.
El Gobierno privatizará Nucleoeléctrica S.A.
Según explicó el vocero, "el proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional". Además se va a organizar "un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, mientras el 51% restante quedará en manos del Estado nacional", agregó.
Actualmente, la empresa está en manos del Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) (20%) y Energía Argentina (ENARSA).
La decisión de privatizar NASA, justificaron desde el Gobierno, responde a "uno de los principales objetivos del plan nuclear argentino, a cargo de Damian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio entre toras cuestiones", puntualizaron.
En ese sentido, el vocero presidencial remarcó: "Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización".
El Ministerio de Economía proyectó un resultado económico positivo de $23.389 millones, acompañado de una inversión de $239.000 millones destinada a proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados.
En el detalle, se indicó que durante el primer semestre de 2025, la empresa registró un resultado operativo de $103.267.706.478, continuando con el un "sólido" desempeño, que respalda las proyecciones positivas para el resto del año.
Desde el Gobierno emitieron un comunicado en el que dieron más precisiones sobre la medida. "Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente u$s2 millones a noviembre de ese año). En 2024, en cambio, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada".
Por otra parte, esgrimieron que "la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva. Este esquema permitirá asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II)".
Con información de Ámbito
