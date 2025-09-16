Rescataron a una mujer y sus tres hijos de un micro en Mendoza

Durante la mañana del pasado domingo, un operativo policial en el límite entre Mendoza y San Luis permitió la liberación de una mujer y sus tres hijos, quienes estaban siendo trasladados en un colectivo de larga distancia hacia Mar del Plata en contra de su voluntad. El episodio fue descubierto gracias a la denuncia del hermano de la víctima.

El procedimiento, ejecutado en coordinación entre los efectivos policiales de Mendoza y San Luis, se activó poco después del aviso recibido por la línea de emergencias. Esto agilizó la búsqueda y la detención del presunto responsable, quien acompañaba y vigilaba a los afectados.

Todo salió a la luz cuando el hermano de la víctima contactó a las autoridades para advertir que la familiar y los menores estaban siendo llevados por la fuerza a una ciudad costera distante de su domicilio.

En su denuncia, ofreció una descripción precisa del hombre que los acompañaba y del colectivo en el que viajaban, según informó el portal del diario La Capital.

Ante esta situación, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este, junto al Plan Integral de Seguridad Regional de Cuyo, coordinó acciones con las provincias limítrofes.

La decisión de realizar un control fijo en el puesto de Desaguadero permitió interceptar el colectivo tras más de dos horas de vigilancia.

El arribo del vehículo activó el dispositivo policial dispuesto en la zona. Tras identificar a los pasajeros, los efectivos de la Policía de Mendoza entrevistaron a la mujer, quien pudo confirmar los hechos relatados en la denuncia y aseguró que tanto ella como sus hijos estaban físicamente a salvo.

Personal autorizado comprobó que los cuatro se encontraban contra su voluntad y que la salida de la provincia no contaba con el consentimiento de la mujer. Esto motivó la inmediata intervención judicial y el resguardo de las víctimas.

La Oficina Fiscal de Lavalle Las Heras intervino a continuación. El hombre que acompañaba y custodiaba a la familia fue identificado y quedó bajo arresto, quedando a disposición de la Justicia de Mendoza. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se habría originado el traslado forzoso.

La Justicia provincial interviene ahora para determinar si existen antecedentes vinculados al acompañante detenido y esclarecer las causas precisas del traslado forzoso de la mujer y los menores. No se descarta ningún móvil mientras la familia recibe asistencia adecuada.

Rescataron en Ciudadela a una adolescente que fue secuestrada en Córdoba

Una adolescente de 15 años, que había desaparecido en Alta Gracia, provincia de Córdoba, fue localizada en agosto en un operativo realizado en Ciudadela, en el Conurbano bonaerense. La menor era víctima de un secuestro extorsivo y el hombre que la tenía retenida exigía una suma considerable de dinero en euros a cambio de su restitución.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la investigación comenzó cuando la Fiscalía Federal N° 1, a cargo del doctor Enrique Senestrari, ordenó la intervención del Departamento Antisecuestros de la Policía cordobesa.

La orden fue impartida y, de inmediato, los efectivos comenzaron a rastrear pistas que permitieran determinar el paradero de la joven. Las tareas investigativas permitieron ubicar a la menor fuera de la provincia, más precisamente en una vivienda ubicada en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Al obtener ese dato, la Justicia Federal de Córdoba se comunicó con sus pares bonaerenses. En paralelo, desde el Departamento Antisecuestros se activó el protocolo correspondiente y se solicitó colaboración a la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en secuestros extorsivos.

Con esa información sobre la mesa, un equipo de esa fuerza se presentó en el domicilio aportado por la investigación y logró rescatar a la adolescente, que se encontraba en el lugar. En ese mismo procedimiento, fue detenido un hombre mayor de edad, sindicado como el presunto autor del hecho.

El detenido quedó alojado en una dependencia policial y a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras que la joven, una vez resguardada, fue contenida por personal especializado. En declaraciones difundidas por fuentes policiales, se indicó que “la misma se encontraba en buen estado de salud”.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, que continúa con las actuaciones correspondientes. Según confirmaron desde la investigación, la suma exigida por el acusado no fue abonada.

Con información de Infobae