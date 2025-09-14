Hoy llegan a Salta las peregrinaciones más convocantes del Milagro

Salta vive hoy una de las jornadas más emotivas de la festividad del Milagro: el Día del Peregrino. Según informó la Catedral Basílica de Salta, se espera el arribo de más de 48.000 fieles que caminaron, pedalearon o viajaron en caravanas desde diferentes localidades para venerar al Señor y la Virgen del Milagro.

Los peregrinos de la Puna llegarán al santuario del Señor y la Virgen del Milagro a las 16, donde a las 17 se celebrará la misa general. Después, se trasladarán al Centro Vecinal Barrio 20 de Febrero para cenar y descansar.

Quebrada del Toro, a las 15:00, se espera a 5.000 caminantes desde Rosario de Lerma.

Cafayate y la Prelatura: Otro grupo destacado, de 2.000 peregrinos, llegará este 14 de septiembre al mediodía.

Estas movilizaciones de fe y devoción son el corazón de la celebración del Milagro, una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país.