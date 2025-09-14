Hoy llegan a Salta las peregrinaciones más convocantes del Milagro

Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
En el Día del Peregrino se espera el arribo de la mayor cantidad de delegaciones a la Catedral Basílica. Desde distintas localidades salteñas y de provincias vecinas, miles de fieles ingresan a la ciudad para participar de las celebraciones.Salta14/09/2025Ivana Chañi
Salta vive hoy una de las jornadas más emotivas de la festividad del Milagro: el Día del Peregrino. Según informó la Catedral Basílica de Salta, se espera el arribo de más de 48.000 fieles que caminaron, pedalearon o viajaron en caravanas desde diferentes localidades para venerar al Señor y la Virgen del Milagro.
Los peregrinos de la Puna llegarán al santuario del Señor y la Virgen del Milagro a las 16, donde a las 17 se celebrará la misa general. Después, se trasladarán al Centro Vecinal Barrio 20 de Febrero para cenar y descansar.
Quebrada del Toro, a las 15:00, se espera a 5.000 caminantes desde Rosario de Lerma.
Cafayate y la Prelatura: Otro grupo destacado, de 2.000 peregrinos, llegará este 14 de septiembre al mediodía.
Estas movilizaciones de fe y devoción son el corazón de la celebración del Milagro, una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país.
El operativo de seguridad más grande del año se realiza el 15 de septiembre desde las 7 am hasta las 23 horas.
La peregrinación que partió de Cachi y a su paso fue sumando fieles, llegó a la ciudad de Salta y como todos los años el Gobernador les dio la bienvenida.
En el Milagro 2025, dos peregrinos de la Puna coronaron 12 años de fe al casarse durante la peregrinación en El Alisal.
Este sábado y domingo, rige la alerta debido a las altas temperaturas que azotan la ciudad de Salta. Se solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones y en caso de emergencia llamar al 911 o al 105.
El arzobispo de Salta eligió que la misa estacional del Milagro estuviera acompañada por piezas de la ChiquitanIa, tradición musical barroca de origen jesuítico en Bolivia. “La Iglesia no impone estructuras, solo quiere servir a la humanidad”, afirmó.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
