Explosión en un bar de Madrid deja 25 heridos
Tres de los heridos están graves y dos "potencialmente graves", señalaron los equipos de rescate. Todavía se desconoce la causa del siniestro.El Mundo13/09/2025
Al menos 25 personas resultaron heridas en el barrio de Vallecas este sábado tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital de España, indicaron las autoridades.
Según medios locales de comunicación, el accidente se debió a una fuga de gas. Sin embargo, la vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, afirmó que todavía era "pronto para aventurar" cuál fue la causa.
Los bomberos retiraron los escombros del local, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X. En un video, el techo se ve parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.
También señalaron que tres de los heridos están graves y dos "potencialmente graves". Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de remoción de escombros, agregaron.
Los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio tendrán que "ser realojados durante al menos algunos días", precisó Sanz.
Con información de afp/dpa
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.