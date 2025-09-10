Quintela: “No explican las muertes por fentanilo y mienten sobre la pobreza en la Argentina”

Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
El gobernador de La Rioja cuestionó al Gobierno nacional por la falta de explicaciones sobre las muertes vinculadas al consumo de fentanilo y denunció que, lejos de reducirse, la pobreza aumentó.10/09/2025
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apuntó contra el Gobierno nacional por ocultar o minimizar problemas de gran impacto social. Por Aries, criticó que nunca se brindaron explicaciones claras sobre las muertes causadas por el consumo de fentanilo en la Argentina.
“Hubo casi 100 muertes en la República Argentina por el fentanilo y no existe absolutamente nada. Si hubiera sido un gobierno peronista, no les quepa la menor duda de que nos hubieran destrozado”, afirmó.
El mandatario riojano también rechazó los datos oficiales sobre la reducción de la pobreza. “Dicen que sacaron a 12 millones de argentinos de la pobreza, y es una mentira falaz, deliberada, intencionada. Al contrario, se incorporaron 12 millones, no solo en la pobreza, sino en la indigencia”, expresó.
Para Quintela, estas situaciones reflejan que el Gobierno nacional carece de una estrategia para dar respuestas a los problemas estructurales del país. “Lo único que se beneficia es el sector financiero y las grandes corporaciones que especulan y saquean al país, mientras la sociedad sufre las consecuencias”, advirtió.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.