Quintela: “No explican las muertes por fentanilo y mienten sobre la pobreza en la Argentina”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apuntó contra el Gobierno nacional por ocultar o minimizar problemas de gran impacto social. Por Aries, criticó que nunca se brindaron explicaciones claras sobre las muertes causadas por el consumo de fentanilo en la Argentina.

“Hubo casi 100 muertes en la República Argentina por el fentanilo y no existe absolutamente nada. Si hubiera sido un gobierno peronista, no les quepa la menor duda de que nos hubieran destrozado”, afirmó.

El mandatario riojano también rechazó los datos oficiales sobre la reducción de la pobreza. “Dicen que sacaron a 12 millones de argentinos de la pobreza, y es una mentira falaz, deliberada, intencionada. Al contrario, se incorporaron 12 millones, no solo en la pobreza, sino en la indigencia”, expresó.

Para Quintela, estas situaciones reflejan que el Gobierno nacional carece de una estrategia para dar respuestas a los problemas estructurales del país. “Lo único que se beneficia es el sector financiero y las grandes corporaciones que especulan y saquean al país, mientras la sociedad sufre las consecuencias”, advirtió.