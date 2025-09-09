Las acciones argentinas rebotan hasta 6% en Wall Street

Las acciones argentinas en Wall Street rebotaban hasta 6% este martes, tras la abrupta caída de hasta 24%, que registraron este lunes luego de la derrota libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses.

La atención del mercado sigue puesta en el comportamiento del dólar y si irá a testear el techo de la banda de flotación y en la previa de la nueva licitación de deuda que el Gobierno lanzó para este miércoles.

Los ADR argentinos que cotizan en Nueva York anotaban subas en torno al 6%. En tanto, los bonos en dólares recortaban parte de las fuertes caídas de este lunes. Subían por encima de 1%.

El dólar oficial subía este martes $10 hasta $1425 para la venta en el Banco Nación (BNA) luego de que iniciara la semana en un pico de $1460. En tanto, el blue operaba en $1385. El riesgo país, por su parte, se ubica en 1108 puntos básicos.

El Gobierno interviene desde la semana pasada el Mercado Único y Libre de cambios (MULC). La medida buscó frenar la presión alcista que crece a medida que se acercan las elecciones legislativas nacionales, en un contexto de menor ingreso de divisas del agro y mayor demanda de cobertura por parte de empresas y particulares.

Según fuentes del mercado, no hubo intervención este lunes tras la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses. Tampoco del BCRA, al que el acuerdo con el FMI lo habilita a vender dólares solo si la divisa mayorista traspasa el techo de la banda cambiaria (hoy en torno a $1470)

En tanto, el Tesoro tendrá el miércoles un nuevo test con el mercado, a través de una nueva licitación de deuda en pesos, en la que vencen unos $7,2 billones. Desde el desarme de las LEFI, a mediados de julio, en cada una de esas operaciones, el Tesoro convalidó tasas por encima de la inflación para evitar que queden pesos sueltos que pudieran presionar sobre el dólar.

El ministro de Economía, Luis Caputo ratificó la continuidad del programa oficial, pese a la derrota electoral. “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, expuso el domingo en su cuenta de X.

Cómo operan las acciones y bonos argentinos este 9 de septiembre

Las acciones de las empresas argentinas que operan en Nueva York inician la jornada con números verdes. Los papeles argentinos rebotaban en torno a 6% este martes, tras la abrupta caída de hasta 24% registradas en el inicio de la semana.

Lideradas por los títulos Transportadora Gas del Sur (6,2%), le siguieron Pampa Energía (3,8%); Telecom Argentina (3,5%) y Banco Superville (3,3%).

Los números verdes se replicaron en el índice S&P Merval de la Bolsa porteña, que sube 2,5% en pesos y 2,7% en dólares en el día.

Mientras los bonos en dólares se movieron en terreno positivo en el inicio de la jornada y recortan parte de las fuertes caídas de este lunes. Anotan subas por encima de 1%.

Con información de TN