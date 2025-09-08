Villamayor, sobre las modificaciones en el Código Procesal: “Dará mayor celeridad”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – la diputada provincial, Socorro Villamayor, destacó el proyecto enviado por la Administración provincial para modificar el Código Procesal Penal de la Provincia.

“Es de una decisión política del gobernador de brindar una herramienta ágil y que garantice derechos en el proceso penal”, sostuvo la legisladora.

Explicó que, en la última reforma del 2011, se impuso un sistema que separa al investigador del juez – que antes era la misma persona -, es decir, la investigación ahora la hace el fiscal y es el juez quien dictamina en base a la investigación realizada.

“Vamos a continuar con el sistema acusatorio, pero ahora con mayores garantías, acuerdos y celeridad, esto da mayor publicidad y mayor transparencia”, aseguró Villamayor.

Finalmente, indicó que la modificación también brinda nuevas herramientas al Ministerio Público Fiscal que van a permitir mejores técnicas para la persecución de los delitos.