Los pasaportes con fallas podrían ser hasta 200 mil y el Gobierno no da explicaciones

El diputado nacional por Encuentro Federal, Esteban Paulón, alertó este lunes que podrían ser hasta 200.000 pasaportes fallidos emitidos por el RENAPER el último tiempo.

Esto se debe a que los documentos presentan errores de impresión que obligan a su devolución y reemplazo.

La falla, atribuida por el Gobierno a la tinta suministrada por un proveedor alemán, generó confusión y demoras para quienes necesitan viajar o realizar trámites esenciales.

Desde Jefatura de Gabinete aseguraron que "el problema ya fue resuelto" y que fueron menos los afectados.

Sin embargo, según explicó Paulón, el problema de la tinta podría afectar hasta 200.000 pasaportes, lo que podría implicar un gran problema logístico para su identificación y cambio.

“Parte de la desregulación boba: cuando el Gobierno elimina la Casa de la Moneda y delega la impresión de los pasaportes, pierde en la línea de años de experiencia de personal y equipo que están en condiciones de controlar la calidad de la tinta con la que se imprimen los pasaportes”, afirmó el diputado.

Página12