El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Los pasaportes con fallas podrían ser hasta 200 mil y el Gobierno no da explicaciones
El diputado nacional por Encuentro Federal, Esteban Paulón, alertó que podrían ser hasta 200.000 pasaportes fallidos emitidos por el RENAPER. Presentan errores de impresión que obligan a su devolución.Política08/09/2025
El diputado nacional por Encuentro Federal, Esteban Paulón, alertó este lunes que podrían ser hasta 200.000 pasaportes fallidos emitidos por el RENAPER el último tiempo.
Esto se debe a que los documentos presentan errores de impresión que obligan a su devolución y reemplazo.
La falla, atribuida por el Gobierno a la tinta suministrada por un proveedor alemán, generó confusión y demoras para quienes necesitan viajar o realizar trámites esenciales.
Desde Jefatura de Gabinete aseguraron que "el problema ya fue resuelto" y que fueron menos los afectados.
Sin embargo, según explicó Paulón, el problema de la tinta podría afectar hasta 200.000 pasaportes, lo que podría implicar un gran problema logístico para su identificación y cambio.
“Parte de la desregulación boba: cuando el Gobierno elimina la Casa de la Moneda y delega la impresión de los pasaportes, pierde en la línea de años de experiencia de personal y equipo que están en condiciones de controlar la calidad de la tinta con la que se imprimen los pasaportes”, afirmó el diputado.
Página12
Urtubey: “Al Congreso no hay que llevar animales, hay que llevar gente que piense”
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, se refirió en Aries a los desafíos legislativos y defendió la necesidad de representantes preparados.
Urtubey: “Necesitamos senadores que representen a los salteños y no delegados del Gobierno Nacional”Política08/09/2025
El exgobernador remarcó la importancia de llevar al Congreso dirigentes con experiencia en la gestión provincial y municipal. Criticó la concentración de recursos en la Nación y señaló que Milei “se quedó con la plata de las provincias”.
Urtubey: “En el gobierno de Milei solo gana la timba, al resto le va mal”
El exmandatario salteño cuestionó la política económica del oficialismo y advirtió que ningún sector productivo se beneficia de las medidas actuales. Señaló que la “timba financiera” es la única actividad que crece.
Urtubey: "El Gobierno convirtió la elección en un plebiscito y le salió mal"
El candidato a senador analizó el resultado electoral en territorio bonaerense y consideró que el oficialismo sufrió un duro revés.
Leavy pidió interpelar a Karina Milei y cuestionó la gestión del Gobierno nacionalPolítica08/09/2025
El senador nacional criticó la falta de dirigentes propios en el gabinete de Javier Milei y apuntó contra su hermana Karina, a quien buscarán interpelar en el Congreso.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerensesArgentina07/09/2025
Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Derrota de LLA: Sáenz instó a Milei a escuchar el mensaje de las urnas con "grandeza y humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz llamó al Gobierno nacional a escuchar el mensaje de las urnas y remarcó que no hay futuro posible desde los discursos de odio.