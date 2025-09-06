El presidente ucraniano, durante una entrevista, respondió al presidente ruso, que insistió en que si ambos se reunían tendría que ser en Moscú, proponiendo la capital de Ucrania como lugar alternativo para la cumbre.
Israel destruye otro edificio en Gaza
Según el ejército israelí las construcciones de altura sirven para albergar a miembros de Hamás, por lo que son consideradas infraestructura terrorista.El Mundo06/09/2025
Ayer viernes ejército israelí destruyó un edificio de departamentos en Ciudad de Gaza y este sábado (06.09.2025) la escena se volvió a repetir con la destrucción de un segundo edificio de viviendas de gran altura en la misma localidad, cuya población fue llamada a desplazarse hacia una zona que Israel declaró "humanitaria", en previsión de una operación terrestre.
El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército, hizo el llamado a evacuar en las redes sociales, en una zona donde según la ONU hay cerca de un millón de personas. Poco después, el ejército anunció que destruyó un edificio de gran altura, identificado por testigos consultados por AFP como la torre Susi, situada en el suroeste de la ciudad.
Infraestructura terrorista
"Seguimos", escribió en X el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien compartió un video que muestra un edificio de unos quince pisos desplomándose en medio de una gran nube de polvo. El viernes, el ejército israelí había advertido que atacaría "infraestructuras terroristas" en Ciudad de Gaza, en particular los grandes edificios de viviendas, ya que Israel acusa a Hamás, grupo considerado terrorista por varios países entre los que se cuentan EE.UU. y los miembros de la UE, de utilizarlos para sus operaciones.
El ejército israelí, que afirma controlar el 75% de la Franja de Gaza y el 40% de la ciudad, señaló que quiere tomar Ciudad de Gaza para acabar con Hamás y liberar a los rehenes en su poder. La ofensiva se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que Estados Unidos está en conversaciones "muy profundas" con Hamás, cuyo ataque sin precedentes en Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.
Con información de afp, ap/mn
Miles de personas dan el último adiós al "rey" de la moda al comienzo de un velatorio que durará todo el fin de semana.
El ministro del Interior, Ivica Dacic, informó de que 14 policías habían resultado heridos en las protestas antigubernamentales de anoche en la ciudad de Novi Sad.
El ministerio de Sanidad de la Región, bajo el control de Hamás, reportó una crítica escasez en los suministros para los análisis de sangre, con un asombroso 65% de los insumos agotados.
Tras una cumbre en París con líderes europeos y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la iniciativa de crear una "fuerza de seguridad" en Ucrania.
La creación de puestos de trabajo fue mucho menor a lo proyectado, por lo que se espera que la autoridad monetaria cambie su postura, que priorizaba bajar la inflación.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.