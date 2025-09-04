El gobernador bonaerense recorrerá importantes municipios y encabezará una charla con vecinos en la Plaza Malvinas Argentinas junto a intendentes y candidatos de la alianza peronista.
En cinco provincias, el Gobierno reforzará la campaña por un escenario electoral adverso
La Casa Rosada concentra esfuerzos en Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz, donde La Libertad Avanza complica la estrategia oficial.Política04/09/2025
A medida que se acerca octubre, crece la preocupación en la Casa Rosada por el resultado electoral en cinco provincias clave. Se trata de los distritos en los que La Libertad Avanza competirá contra los armados de gobernadores dialoguistas, que colaboraron con el oficialismo en el primer plazo de la gestión. “Los gobernadores son fuertes en sus provincias y va a ser complicado imponerse”, agregan en el oficialismo.
La mesa electoral de Balcarce 50 cree que habrá un escenario de tercios en los territorios en los que gobiernan Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), entre otros. En Nación reconocen que comparten electorado con la oferta de “Provincias Unidas”.
La inquietud en el Gobierno se profundizó luego de las elecciones a gobernador en Corrientes, en las que el candidato libertario, Lisandro Almirón, obtuvo el 9,5% de los votos y se ubicó en el cuarto lugar.
El oficialismo mantuvo negociaciones con Gustavo Valdés hasta las últimas horas previo al cierre de listas, pero no logró llegar a un acuerdo para armar un frente conjunto. Su hermano, Juan Pablo Valdés, ganó la elección con el 51,8%.
Esto provocó mayores diferencias entre la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” -que coordina Santiago Caputo- y los armadores de La Libertad Avanza, que encabeza el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Mientras que Caputo quería cerrar alianzas con los mandatarios aliados, los Menem priorizaron ampliar la territorialidad del armado de LLA.
El Gobierno cerró alianzas electorales con gobernadores aliados en cinco provincias: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA). Armó además frentes con el PRO en Tucumán, Tierra del Fuego, Misiones, La Pampa y Catamarca y no realizó acuerdos en once provincias.
El Ejecutivo también pone la mira en Misiones y cree que la disputa electoral contra el oficialismo del gobernador Hugo Passalacqua será “áspera”.
Nación busca además conseguir más de 100.000 fiscales para la elección: uno por mesa junto con uno por escuela. Según datos oficiales de la última elección, hay más de 35.800.000 electores que se distribuyen entre 104.800 mesas y 17.000 escuelas y locales de votación a nivel nacional.
La Casa Rosada quiere compensar la baja intención de voto de los candidatos de La Libertad Avanza en Córdoba -Gonzalo Roca- y Santa Fe -Agustín Pellegrini- con visitas de Javier Milei para apuntalarlos. La mesa electoral de Nación apunta a polarizar con el kirchnerismo y planea basar la línea discursiva en la diferencia de “modelos de país”.
EL Gobierno reforzará la presencia y los actos de campaña en los distritos con mayor cantidad de votantes. Mientras que la provincia de Buenos Aires abarca 13,1 millones de electores, Córdoba cuenta con 3 millones, Santa Fe con 2,8 millones, Mendoza con 1,49 millones y Entre Ríos con 1,43 millones.
Ignacio Jarsún: “Estoy convencido de que vamos a ganar”
El candidato a senador de Primero los Salteños aseguró que su trayectoria política y su cercanía con los vecinos lo posicionan con ventaja en la contienda electoral.
“Esto es un caso de censura previa”, alertó Aguirre Astigueta sobre los audios de Karina Milei
El abogado advirtió que la cautelar afecta a todos los medios del país y cuestionó la forma técnica en que se notificó la medida.
El Presidente encabezó el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y respaldó a su hermana tras una semana de tensión por la difusión de audios.
“El Gobierno busca deslegitimar el trabajo periodístico”: FOPEA alertó sobre un clima hostil crecientePolítica03/09/2025
FOPEA denunció censura previa tras la cautelar que prohíbe difundir audios de Karina Milei, y alertó sobre un clima de hostilidad creciente hacia la prensa. "En agosto superamos la cantidad de casos de agresión y ataques a periodistas del año pasado”, señalaron en diálogo con Aries.
Laura Jorge, ante las denuncias de censura al periodismo: “Los kukas tienen miedo”Política03/09/2025
La concejal libertaria ensayó una defensa del gobierno nacional y negó que la Administración Milei haya atacado la libertad de expresión. “¿Cuántas barbaridades no le dicen al presidente los periodistas?”, cuestionó.
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.