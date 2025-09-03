Desde la Casa Rosada acusaron a Kicillof de liberar la zona para que ataquen al Presidente. En la Provincia advierten que no están dadas las condiciones para albergar el evento.
El Gobierno acusa a Kicillof de dejar la zona liberada para “promover un atentado contra Milei”
El punto de alta tensión se dio luego de que desde el gobierno provincial se diera a conocer un informe en que alertan por la seguridad del Presidente.Política03/09/2025
"No puedo garantizar que no haya agresiones", advirtió ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Y desde el gobierno nacional alzan la voz y se acusa directamente a Axel Kicillof de "promover un atentado contra el Presidente". Sí, tanto Patricia Bullrich cómo Sebastián Pareja advirtieron por redes sociales de "zona liberada".
El candidato a diputado por LLA, Sebastián Pareja escribió en X: "El pichón de Stalin, Kicillof renuncia públicamente a brindarnos seguridad a todos los bonaerenses con una convocatoria abierta a dejar zona liberada para ¿provocar un atentado a la máxima investidura de la República?", se pregunta. Y convoca: "Llamamos a toda la ciudadanía de bien a estar en estado de alerta".
El cierre del mensaje del jefe de campaña es a pura arenga: "Más que nunca kirchnerismo...Nunca más!", escrito en mayúscula.
Lo propio hizo la ministra de Seguridad Nacional, quien se explayó sobre el tema en la misma red social. "El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial", escribió Bullrich.
"Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades. La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución", sigue.
Y cierra: "Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo".
Más allá de las miradas políticas opuestas, el acto de cierre de la LLA en el Club Villa Ángela, en el barrio Trujui, en Moreno está en peligro.
Los cruces por el operativo de la semana pasada en Lomas de Zamora, donde la caravana presidencial fue atacada, sigue flotando en el ambiente. Y por eso, el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, advirtió a la Casa Rosada de "no están dadas las condiciones" para garantizar la seguridad presidencial en el acto de cierre de esta tarde.
Clarín
