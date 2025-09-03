El jueves se disputará la decimoséptima jornada de las clasificatorias y son tres los combinados que aspiran a sacar su pasaje a la Copa del Mundo.
Scaloni confirmó a Messi como titular ante Venezuela: "Hay que disfrutarlo"
El técnico campeón del mundo habló en conferencia de prensa este miércoles, previo al partido del jueves ante Venezuela, a las 20.30 en el Monumental.Deportes03/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó a Lionel Messi como titular para el partido de este jueves ante Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y se refirió al posible último encuentro de la Pulga por los puntos en el país: "Hay que disfrutarlo".
En la conferencia de prensa de este miércoles al mediodia, habitual antes de cada encuentro por la clasificación a la Copa del Mundo, el DT de 47 años habló sobre la Pulga, quien había asegurado que lo acompañará toda su familia: "Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".
A su vez, confirmó que estará desde el arranque y reveló que no conversó en privado con el Diez sobre este enfrentamiento ante la Vinotinto: "Hablé cuando llégo, pero nada sobre el partido. Él ya lo ha dicho y con eso nos quedamos".
Con información de TyC Sports
El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, no paró un once en la práctica del martes, pero sí mantuvo charlas con algunos jugadores. Hoy, en el último entrenamiento antes del partido por las Eliminatorias, definiría el equipo.
El entrenador de Boca pasó la noche sin sobresaltos en la clínica Fleni y su estado será evaluado para saber si obtiene el alta médica.
Alpine cambia de estrategia: Colapinto no correrá en la Práctica 1 de Monza, lo reemplaza Paul AronDeportes03/09/2025
El piloto estonio de 21 años debutará oficialmente con la escudería francesa en la Fórmula 1 al manejar el auto del argentino en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Italia.
Internaron a Miguel Ángel RussoDeportes02/09/2025
Luego de haber sido visto "muy cansado" en los últimos días, el entrenador de Boca se encuentra en el Instituto Fleni por una infección urinaria y quedará en observación.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con BoliviaJudiciales02/09/2025
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
Discapacidad: Más de 50 licenciatarios y 500 familias serán beneficiadas con la exención del impuesto automotorSalta02/09/2025
La medida alcanza a vehículos destinados exclusivamente al traslado de personas con discapacidad, en tratamiento médico o educativo. La exención es del 100% por un año y puede renovarse.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.