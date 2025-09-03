Scaloni confirmó a Messi como titular ante Venezuela: "Hay que disfrutarlo"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó a Lionel Messi como titular para el partido de este jueves ante Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y se refirió al posible último encuentro de la Pulga por los puntos en el país: "Hay que disfrutarlo".

En la conferencia de prensa de este miércoles al mediodia, habitual antes de cada encuentro por la clasificación a la Copa del Mundo, el DT de 47 años habló sobre la Pulga, quien había asegurado que lo acompañará toda su familia: "Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".

A su vez, confirmó que estará desde el arranque y reveló que no conversó en privado con el Diez sobre este enfrentamiento ante la Vinotinto: "Hablé cuando llégo, pero nada sobre el partido. Él ya lo ha dicho y con eso nos quedamos".

