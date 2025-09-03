Scaloni confirmó a Messi como titular ante Venezuela: "Hay que disfrutarlo"

El técnico campeón del mundo habló en conferencia de prensa este miércoles, previo al partido del jueves ante Venezuela, a las 20.30 en el Monumental.

Deportes03/09/2025

lionel-scaloni-entrenador-de-la-seleccion-argentina_862x485

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó a Lionel Messi como titular para el partido de este jueves ante Venezuela, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, y se refirió al posible último encuentro de la Pulga por los puntos en el país: "Hay que disfrutarlo".

En la conferencia de prensa de este miércoles al mediodia, habitual antes de cada encuentro por la clasificación a la Copa del Mundo, el DT de 47 años habló sobre la Pulga, quien había asegurado que lo acompañará toda su familia: "Por lo que declaró Leo, va a ser un partido especial, emotivo, lindo. Si es verdad que será su último acá por Eliminatorias, hay que disfrutarlo y yo voy a ser el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que irá a la cancha y él mismo lo disfrute porque lo merece".

A su vez, confirmó que estará desde el arranque y reveló que no conversó en privado con el Diez sobre este enfrentamiento ante la Vinotinto: "Hablé cuando llégo, pero nada sobre el partido. Él ya lo ha dicho y con eso nos quedamos".

Con información de TyC Sports

Te puede interesar
russo-conferencia-boca

Internaron a Miguel Ángel Russo

Deportes02/09/2025

Luego de haber sido visto "muy cansado" en los últimos días, el entrenador de Boca se encuentra en el Instituto Fleni por una infección urinaria y quedará en observación.

Lo más visto
5780-cayeron-un-20-las-ventas-en-las-panaderias-de-salta

Panaderías en crisis: "Hay gente que busca el pan de ayer"

Salta02/09/2025

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail