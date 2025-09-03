La Justicia salteña habilitó el uso de tobilleras electrónicas para adolescentes

La jueza del Juzgado Penal Juvenil N° 1 de Salta, Tatiana Dip, confirmó en diálogo con Aries que la Justicia declaró inconstitucional el reglamento que hasta ahora impedía el uso de tobilleras electrónicas en adolescentes procesados.

“Lo que se declaró es la inconstitucionalidad de una reglamentación donde no incluía a los jóvenes en conflicto con la ley penal para la incorporación de monitoreo electrónico”, precisó.

La decisión se dio en el marco de una causa particular, en la que un joven de 17 años se encontraba bajo prisión preventiva. La defensa solicitó reemplazar la custodia policial permanente en su domicilio por un dispositivo de monitoreo. “Se ordenó la incorporación inmediata de un monitoreo electrónico a un joven en particular dentro del marco de esa causa”, explicó la magistrada.

Dip remarcó que la medida evita situaciones de estigmatización. “La presencia de un personal policial, aunque sea de manera civil, estigmatiza al joven en el ámbito donde se desenvuelve. El fin último del derecho penal juvenil es que el joven asuma la responsabilidad de su hecho y logre un rol constructivo en la sociedad”, sostuvo.