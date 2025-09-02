El Gobierno de Paraguay anunció que dará feriado si la selección clasifica al Mundial 2026

La Selección de Paraguay está a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ante este panorama, el Gobierno evalúa la posibilidad de decretar feriado el próximo viernes si el equipo de Gustavo Alfaro logra la plaza.

La ausencia de la “Albirroja” en una Copa del Mundo se extendió 16 años, pero esto podría llegar a su fin el jueves, cuando enfrentará a Ecuador en Asunción.

Un empate bastará para llegar al objetivo, aunque una derrota, combinada con otro resultado, también les daría el boleto al Mundial 2026, por ello, el gobierno del presidente Santiago Peña insinuó que podría dar feriado ante este acontecimiento.

“Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa, no hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita, si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos”, respondió el presidente Santiago Peña al respecto.