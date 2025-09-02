El Gobierno de Paraguay anunció que dará feriado si la selección clasifica al Mundial 2026

Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
En caso de que la Albirroja se clasifique a la próxima Copa del Mundo, el presidente Santiago Peña hará uso de la ley para decretar hasta tres feriados adicionales al año.02/09/2025
La Selección de Paraguay está a un paso de lograr la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ante este panorama, el Gobierno evalúa la posibilidad de decretar feriado el próximo viernes si el equipo de Gustavo Alfaro logra la plaza.
La ausencia de la “Albirroja” en una Copa del Mundo se extendió 16 años, pero esto podría llegar a su fin el jueves, cuando enfrentará a Ecuador en Asunción.
Un empate bastará para llegar al objetivo, aunque una derrota, combinada con otro resultado, también les daría el boleto al Mundial 2026, por ello, el gobierno del presidente Santiago Peña insinuó que podría dar feriado ante este acontecimiento.
“Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa, no hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita, si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos”, respondió el presidente Santiago Peña al respecto.
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre, con lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.