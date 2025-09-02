Desde abril, la flexibilización cambiaria permitió un aumento progresivo de las compras de dólares, con un récord en julio impulsado por la suba de la divisa y las vacaciones de invierno.
Cavallo en la ofensiva: tildó de "improvisación" al equipo económico y pidió la libre convertibilidad
El exministro de Economía cuestionó las intervenciones para contener el precio del dólar y la falta de un plan de estabilización real.Argentina02/09/2025
El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a cuestionar con dureza al Gobierno por su improvisación en materia económica y la falta de un plan de estabilización real. En ese sentido, sostuvo que el país necesita una urgente reforma monetaria, financiera y cambiaria, apoyada en la libre convertibilidad del peso con el dólar como pilar fundamental.
A través de una nueva publicación en su blog personal, Cavallo sostuvo que la parálisis que está sufriendo la actividad económica, fundamentalmente desde marzo, no responde solo a los "ataques" de la oposición sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico, conducido por Luis Caputo.
Entre las imprevisiones criticó puntualmente la falta de acumulación de reservas durante 2024, condición necesaria para implementar un plan de estabilización, que para el economista todavía no existe. Paralelamente, entre las improvisaciones subrayó el desarme de las Lefis y el "abuso" con los encajes, que provocaron una fuerte volatilidad en las tasas de interés y están afectando al crédito, principal motor de la recuperación a fines del año pasado.
El Gobierno tiene como obsesión la desaceleración de la inflación y para ello busca contener el precio del dólar con todas las herramientas de intervención que tiene al alcance de la mano. Y eso es el principal error del oficialismo para quien supo ser uno de los referentes económicos del presidente Javier Milei.
"El error ha sido haber utilizado la inconvertibilidad de la moneda para conseguir una caída de la tasa de inflación más rápida, aplicando controles de cambio a la vieja usanza y dictando el tipo de cambio oficial sin acumular reservas propias y con manejos muy discrecionales y erráticos de la política monetaria", apuntó el "padre" de la convertibilidad durante los 90'.
El plan de Domingo Cavallo para normalizar la economía argentina
En ese sentido, Cavallo aseguró que el principal desafío hacia adelante es implementar una "reforma monetaria, financiera y cambiaria que asegure la libre convertibilidad del peso y permita funcionar, sin sobresaltos regulatorios, a un sistema de intermediación financiera y mercado local de capitales con tasas reales de interés que no superen la tasa de crecimiento de la economía". En pos de normalizar la economía argentina, señaló los siguientes puntos clave:
- La prohibición de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Solo debería permitirse para la compra de reservas y operaciones en el mercado secundario de bonos públicos.
- Levantar por completo el cepo cambiario y declarar la libre convertibilidad del peso con el dólar.
- Permitir que los depósitos y los créditos en dólares se realicen en las mismas condiciones que aquellos en pesos (guardando un encaje en el caso de los depósitos)
- El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas
- El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos
Con información de Ámbito
Golpe al bolsillo: Advierten que los salarios caen el doble con nueva canasta que mide la inflaciónArgentina02/09/2025
El dato se desprende de mediciones privadas que tomaron la última Encuesta Nacional de Gastos de Hogares. Se suman los malos datos para el Gobierno en materia de ingresos, de cara a las elecciones del próximo domingo.
En julio la IED repuntó en u$s155 millones, pero en el acumulado de 2025 ya registra una caída de u$s1.370 millones, producto de la salida de multinacionales, en un contexto en el que sigue vigente el RIGI.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos oficiales, indicó que la paralización de la obra pública impactó de manera devastadora en la construcción.
La recaudación de agosto cayó un 2,4% real por menor actividad y baja de impuestosArgentina02/09/2025
El mes pasado los ingresos tributarios se vieron complicados por la serie de reducción de impuestos que otorgó el Gobierno, como en el caso de las retenciones. El IVA tuvo un desempeño débil.
Se reúne la bicameral encargada de designar al Defensor del Pueblo, vacante hace 16 añosArgentina01/09/2025
El encuentro fue citado para el miércoles 10 de septiembre a las 11. La convocatoria se generó luego de un nuevo reclamo al Congreso por parte de la Corte Suprema.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.