El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.
Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: hoy, 14 de agosto
Guía completa de pasos fronterizos habilitados y datos clave. Para quienes planean un viaje al exterior o deben transitar por las fronteras, es crucial contar con información actualizada.Salta14/08/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre el estado actual de los pasos fronterizos de las provincias de Salta y Jujuy, este jueves, 14 de agosto de 2025.
Informe detallado:
- PASO EL CONDADO. LOS TOLDOS (Argentina) - LA MAMORA (Bolivia)
Habilitado las 24 horas
Teléfono: 3878-421066
Tiempo Mínima 6º Máxima 23º (Mayormente nublado)
- PASO AGUAS BLANCAS ( Argentina ) – BERMEJO ( Bolivia )
Habilitado las 24 horas
Teléfono: 3878-421066
Tiempo Mínima 13º Máxima 23º (Mayormente nublado)
- PASO DE JAMA (Argentina) – ATACAMA (Chile)
Habilitado de 8.00 a 20.00
Teléfono: 388-4253630
Tiempo Mínima -9º Máxima 13º (Despejado)
- PASO SOCOMPA ( Argentina ) – ANTOFAGASTA ( Chile )
Cerrado por la temporada invernal
Teléfono: 387-4909040
Tiempo Mínima -8º Máxima 8º (Despejado)
- PASO MISION LA PAZ ( Argentina ) - POZO HONDO ( Paraguay )
Habilitado de 7.00 a 20.00 horas
Teléfono: 3873-460389
Tiempo Mínima 14º Máxima 27º (Parcialmente nublado)
- PUERTO CHALANAS ( Aguas Blancas ) – BERMEJO ( Bolivia )
Habilitado de 6.00 a 20.00
Tiempo Mínima 13º Máxima 23º (Mayormente nublado)
- PASO SALVADOR MAZZA ( Argentina) - YACUIBA ( Bolivia )
Habilitado las 24 horas
Teléfono: 3873-471324
Tiempo Mínima 13º Máxima 24º (Mayormente nublado)
- PASO SICO San Antonio de los Cobres ( Argentina) – San Pedro de Atacama (Chile)
Habilitado de 9.00 a 19.00. (Solo para transporte de cargas)
Tiempo Mínima -6º Máxima 8º (Despejado)
- Aeropuerto Internacional Martin Miguel de Güemes se encuentra operando con normalidad
Sáenz inauguró la Terminal de Güemes: “Cumplimos en un momento que se cortó todo tipo de ayuda”
El gobernador destacó que la obra fue financiada con recursos provinciales y que se concretó pese a la falta de apoyo nacional: “Cumplimos la palabra empeñada” remarcó.
Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15
La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.
Acueducto La Calderilla: tiene un 80% de avance la obra que abandonó Nación
Tras la paralización en 2024, Aguas del Norte ejecuta la última etapa del proyecto que garantizará agua a mil personas y proyecta cobertura futura.
Sáenz inaugura hoy la nueva terminal de Güemes y preside la reunión de gabinete ampliadoSalta14/08/2025
El acto oficial se realizará a partir de las 11:30. Previamente presidirá el gabinete ampliado del que participarán integrantes del Ejecutivo, intendentes y legisladores departamentales.
Estado de las rutas en Salta: hoy, 14 de agosto
Informe completo del estado de las rutas nacionales y provinciales. Se advierte a los conductores que algunos tramos tienen restricciones debido a trabajos de mantenimiento.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Los precios al consumidor aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.