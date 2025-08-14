Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: hoy, 14 de agosto

Guía completa de pasos fronterizos habilitados y datos clave. Para quienes planean un viaje al exterior o deben transitar por las fronteras, es crucial contar con información actualizada.

Salta14/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

paso-de-jama-jujuy

La Subsecretaría de Defensa Civil informó sobre el estado actual de los pasos fronterizos de las provincias de Salta y Jujuy, este jueves, 14 de agosto de 2025. 

Informe detallado: 

  • PASO EL CONDADO. LOS TOLDOS (Argentina)  - LA MAMORA (Bolivia)

Habilitado las 24 horas

Teléfono: 3878-421066

Tiempo Mínima 6º  Máxima 23º  (Mayormente nublado)

  • PASO AGUAS BLANCAS ( Argentina ) – BERMEJO ( Bolivia )

Habilitado las 24 horas

Teléfono: 3878-421066

Tiempo Mínima 13º Máxima 23º  (Mayormente nublado)

  • PASO DE JAMA  (Argentina) – ATACAMA (Chile)

Habilitado de 8.00 a 20.00

Teléfono: 388-4253630

Tiempo Mínima  -9º Máxima 13º (Despejado)

  • PASO SOCOMPA ( Argentina ) – ANTOFAGASTA ( Chile )

Cerrado por la temporada invernal

Teléfono: 387-4909040

Tiempo Mínima -8º Máxima 8º (Despejado)

  • PASO MISION LA PAZ ( Argentina ) -  POZO HONDO ( Paraguay )

Habilitado de 7.00 a 20.00 horas

Teléfono: 3873-460389

Tiempo Mínima 14º Máxima 27º (Parcialmente nublado)

  • PUERTO CHALANAS ( Aguas Blancas ) – BERMEJO ( Bolivia )

Habilitado de 6.00 a 20.00

Tiempo Mínima 13º Máxima 23º  (Mayormente nublado)

  • PASO SALVADOR MAZZA ( Argentina) -  YACUIBA ( Bolivia )

Habilitado las 24 horas

Teléfono: 3873-471324

Tiempo Mínima 13º Máxima 24º (Mayormente nublado)

  • PASO SICO  San Antonio de los Cobres ( Argentina) – San Pedro de Atacama (Chile)

Habilitado de 9.00 a 19.00.  (Solo para transporte de cargas)

Tiempo Mínima  -6º Máxima 8º (Despejado)

  • Aeropuerto Internacional Martin Miguel de Güemes se encuentra operando con normalidad

Te puede interesar
13774-gabinete-ampliado-en-guemes-el-centralismo-no-mira-las-realidades-de-las-provincias

Sáenz: "El centralismo no mira las realidades de las provincias"

Salta14/08/2025

El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail