Pasos fronterizos de Salta y Jujuy: hoy, 14 de agosto

Te puede interesar

Sáenz: "El centralismo no mira las realidades de las provincias" Salta 14/08/2025 El Gobernador aseguró que esta visión de los gobiernos nacionales no comprende las realidades y necesidades provinciales que son "distintas a las que rodean al obelisco". Por eso convocó a intendentes y legisladores a unirse por Salta, más allá de las ideologías políticas.

Cómo funcionará el IPS durante el viernes 15 Agustina Tolaba Salta 14/08/2025 La atención presencial se reducirá, pero urgencias, consultas online y la descarga de la credencial digital garantizarán la asistencia de los afiliados.