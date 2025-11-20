El Hospital del Milagro celebra el Día de la Enfermería con una Feria de Salud

Expectativas porque el Tren a las Nubes pueda salir desde Capital
El presidente del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, dijo que siguen de cerca el proceso de privatización de Belgrano Cargas, que podría definir inversiones en la traza.
La actividad se realizará este jueves 20 de noviembre e incluirá stands informativos, consejería y espacios interactivos para promover hábitos saludables y reconocer la labor del personal de enfermería.
El hospital Señor del Milagro realizará este jueves 20 de noviembre de 10 a 12, una Feria de Salud en el patio del nosocomio en el marco del día nacional de la Enfermería.
Con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas de prevención, promoción y cuidado de la salud. Además de reconocer el compromiso y la labor esencial del personal de enfermería.
Durante la jornada participarán todos los servicios del hospital Señor del Milagro, que instalarán stands informativos y espacios interactivos sobre distintos temas sanitarios: control de factores de riesgo, educación en salud, consejería y promoción de hábitos saludables.
También formarán parte de la feria las instituciones educativas de nivel superior y universitario con sus estudiantes que realizan prácticas formativas en el hospital, fortaleciendo así el vínculo docente-asistencial y promoviendo la formación integral de futuros profesionales de la salud.
El Hospital Señor del Milagro invita a vecinos, pacientes, familias y trabajadores de la salud a participar de esta jornada especial, que busca poner en valor la tarea diaria de enfermeras y enfermeros y acercar los servicios hospitalarios a la población en general.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
El presidente del directorio del Tren a las Nubes, Sebastián Vidal, informó que la salida del sábado tiene el 100% de ocupación y que el servicio cerrará su temporada 2025 el 6 de diciembre.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.
La Cámara de Agencias de Turismo señaló en el último relevamiento la Ciudad registraba un 53% y algunas localidades en el interior superaban el 70%. “La forma de viajar ha cambiado, la gente decide a último momento y no hace reservas”, señalaron.
Según se explicó, el texto anterior restringía la posibilidad de gozar licencia por adopción al personal masculino que fuese viudo, divorciado o soltero. “Limita y atenta contra el principio de igualdad ante la ley”, indicaron.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.