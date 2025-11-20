El Hospital del Milagro celebra el Día de la Enfermería con una Feria de Salud

La actividad se realizará este jueves 20 de noviembre e incluirá stands informativos, consejería y espacios interactivos para promover hábitos saludables y reconocer la labor del personal de enfermería.

Salta20/11/2025

El hospital Señor del Milagro realizará este jueves 20 de noviembre de 10 a 12, una Feria de Salud en el patio del nosocomio en el marco del día nacional de la Enfermería.

Con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas de prevención, promoción y cuidado de la salud. Además de reconocer el compromiso y la labor esencial del personal de enfermería.

Durante la jornada participarán todos los servicios del hospital Señor del Milagro, que instalarán stands informativos y espacios interactivos sobre distintos temas sanitarios: control de factores de riesgo, educación en salud, consejería y promoción de hábitos saludables.

También formarán parte de la feria las instituciones educativas de nivel superior y universitario con sus estudiantes que realizan prácticas formativas en el hospital, fortaleciendo así el vínculo docente-asistencial y promoviendo la formación integral de futuros profesionales de la salud.

El Hospital Señor del Milagro invita a vecinos, pacientes, familias y trabajadores de la salud a participar de esta jornada especial, que busca poner en valor la tarea diaria de enfermeras y enfermeros y acercar los servicios hospitalarios a la población en general.

