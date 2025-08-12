El PJ logró la unidad y Zdero se vuelve aliar con LLA en Chaco

La provincia de Chaco es una de las ocho que debe renovar a sus tres representantes en la Cámara de Senadores el próximo 26 de octubre. Si bien aún no fueron confirmados los candidatos, las alianzas fueron inscriptas: La Libertad Avanza vuelve a aliarse con el gobernador Leandro Zdero; mientras que el peronismo se refuerza con sectores que fueron aparte en las provinciales de mayo.

Después de haber logrado el primer lugar en las elecciones provinciales del pasado 11 de mayo con el Frente Chaco Puede +, el oficialismo chaqueño vuelve a presentar la alianza electoral con La Libertad Avanza junto al Pro y otros espacios conservadores. Al igual que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la boleta tendrá predominancia de símbolos violetas.

En la alianza peronista que, al igual que en todo el país, va a llevar el nombre de Fuerza Patria cuentan con refuerzos respecto a la elección provincial que lo dejó en segundo lugar: el exgobernador Jorge Capitanich logró un acuerdo con Magda Ayala, intendenta de Barranqueras, para presentar una lista de unidad.

En las distritales, Ayala fue candidata por fuera del Partido Justicialista chaqueño, cuando conformó el Frente Primero Chaco junto al Frente Renovador y el Partido Cambio Popular. En Aquella ocasión, la alianza alternativa del peronismo obtuvo el tercer lugar con el 11,40% de los votos.

Según supo parlamentario.com, toma cada vez más fuerza (y sería confirmado antes del sábado) que los candidatos a senadores nacionales sean Jorge Capitanich, en primer lugar, junto a Magda Ayala. “Esto implica un claro mensaje de unidad”, señalaron a este medio.

Por otro lado, el exsenador nacional Eduardo Aguilar formará parte del Frente Vamos Chaco junto a Claudia Panzardi. El exfuncionario de la gestión de Capitanich presenta a esta alianza alineada a la fuerza Hacemos por nuestro País que encabezó la candidatura a presidente de la Nación de Juan Schiaretti en 2023.

Finalmente, el exgobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien quedó a cargo del Ejecutivo chaqueño cuando Capitanich fue designado como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner desde febrero del 2013 hasta febrero del 2015, presentó la alianza Frente Integrador.

En la Cámara de Diputados, los cuatro representantes del Chaco que cumplen el mandato este año son María Luisa Chomiak (elegida legisladora chaqueña en mayo) y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical cercano al gobernador Zdero, pero que integra el bloque Democracia para Siempre; y Marilú Quiroz del Pro.

En la Cámara de Senadores, María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas cumplen su mandato este año y todo parece indicar que no irían por la renovación. En cambio, Víctor Zimmermann, representante radical en la Cámara alta alineado al gobernador, podría ser uno de los nombres dentro de la boleta electoral del oficialismo chaqueño junto a La Libertad Avanza.

Con información de El Parlamentario