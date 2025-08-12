El decreto 571/2025 elimina la Dirección Nacional y concentra funciones en la Presidencia del organismo agropecuario.
El PJ logró la unidad y Zdero se vuelve aliar con LLA en Chaco
El Partido Justicialista de Chaco llegó a un acuerdo con los espacios políticos que compitieron por fuera en las provinciales de mayo.Política12/08/2025
La provincia de Chaco es una de las ocho que debe renovar a sus tres representantes en la Cámara de Senadores el próximo 26 de octubre. Si bien aún no fueron confirmados los candidatos, las alianzas fueron inscriptas: La Libertad Avanza vuelve a aliarse con el gobernador Leandro Zdero; mientras que el peronismo se refuerza con sectores que fueron aparte en las provinciales de mayo.
Después de haber logrado el primer lugar en las elecciones provinciales del pasado 11 de mayo con el Frente Chaco Puede +, el oficialismo chaqueño vuelve a presentar la alianza electoral con La Libertad Avanza junto al Pro y otros espacios conservadores. Al igual que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la boleta tendrá predominancia de símbolos violetas.
En la alianza peronista que, al igual que en todo el país, va a llevar el nombre de Fuerza Patria cuentan con refuerzos respecto a la elección provincial que lo dejó en segundo lugar: el exgobernador Jorge Capitanich logró un acuerdo con Magda Ayala, intendenta de Barranqueras, para presentar una lista de unidad.
En las distritales, Ayala fue candidata por fuera del Partido Justicialista chaqueño, cuando conformó el Frente Primero Chaco junto al Frente Renovador y el Partido Cambio Popular. En Aquella ocasión, la alianza alternativa del peronismo obtuvo el tercer lugar con el 11,40% de los votos.
Según supo parlamentario.com, toma cada vez más fuerza (y sería confirmado antes del sábado) que los candidatos a senadores nacionales sean Jorge Capitanich, en primer lugar, junto a Magda Ayala. “Esto implica un claro mensaje de unidad”, señalaron a este medio.
Por otro lado, el exsenador nacional Eduardo Aguilar formará parte del Frente Vamos Chaco junto a Claudia Panzardi. El exfuncionario de la gestión de Capitanich presenta a esta alianza alineada a la fuerza Hacemos por nuestro País que encabezó la candidatura a presidente de la Nación de Juan Schiaretti en 2023.
Finalmente, el exgobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien quedó a cargo del Ejecutivo chaqueño cuando Capitanich fue designado como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner desde febrero del 2013 hasta febrero del 2015, presentó la alianza Frente Integrador.
En la Cámara de Diputados, los cuatro representantes del Chaco que cumplen el mandato este año son María Luisa Chomiak (elegida legisladora chaqueña en mayo) y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria; Juan Carlos Polini, radical cercano al gobernador Zdero, pero que integra el bloque Democracia para Siempre; y Marilú Quiroz del Pro.
En la Cámara de Senadores, María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas cumplen su mandato este año y todo parece indicar que no irían por la renovación. En cambio, Víctor Zimmermann, representante radical en la Cámara alta alineado al gobernador, podría ser uno de los nombres dentro de la boleta electoral del oficialismo chaqueño junto a La Libertad Avanza.
Urtubey y Leavy se miden por el consenso, encuestas o el 'dedo de Cristina
Manuel Santiago Godoy se mostró entusiasmado con el desembarco de Juan Manuel Urtubey en el frente Fuerza Patria, y consideró que tiene un gran potencial para liderar el espacio de cara a las elecciones.
"Blanco o negro": Godoy afirmó que “no hay una tercera posición”
El presidente de Igualar, Manuel Santiago Godoy, afirmó que el escenario político para las elecciones de 2027 se presenta como "blanco o negro" y descartó una tercera vía.
"Que un salteño se tenga que sentar en Buenos Aires a decidir entre dos dirigentes nacionales, yo me quedo plantado en Salta y defiendo los intereses", dijo el mandatario.
La Cámara Nacional Electoral organizó una jornada para promover el uso responsable de plataformas digitales durante los comicios. Participaron jueces federales y representantes de partidos políticos nacionales.
La Justicia le decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades, tres millones de euros y un millón de dólaresPolítica11/08/2025
Se trata de una decisión del Tribunal Oral Federal 4; también ordenó el remate de 10 estancias del empresario kirchnerista en distintos puntos del país; lo hizo antes de que se venza un plazo legal el próximo miércoles.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
Gremio docente anuncia medidas para la próxima semana
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta informó las resoluciones de su asamblea estgraordinaria de este sábado.
Fuerza Patria confirmó una "Mesa Chica" para definir las candidaturas para octubre
El senador provincial por Cachi advirtió que el desafío no es ganar encuestas sino alcanzar consensos amplios para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones nacionales.